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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از اجرای مجموعهای از اقدامات فوری و فنی در نقاط مختلف استان برای رفع مشکلات آبرسانی و افزایش پایداری تأمین آب آشامیدنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضا رضایی با اشاره به اجرای طرح اصلاح شبکه آب شهر گراب بویراحمد گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش پایداری تأمین آب آشامیدنی این شهر، عملیات اصلاح شبکه با اجرای ۶۶۵ متر خط لوله ۶ اینچ به جای لوله ۳ اینچ با موفقیت انجام شد.
وی افزود: این طرح با هدف افزایش ظرفیت انتقال آب، بهبود فشار شبکه و تأمین پایدار آب آشامیدنی شهروندان اجرا شد و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان شهر گراب داشته است.
مدیرعامل آبفای استان در ادامه به مشکلات آبرسانی روستای چنگلوا اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته ساکنان این روستا با افت فشار و قطعی آب مواجه بودند که پس از بررسیهای کارشناسی مشخص شد تجمع رسوبات در بخشهایی از شبکه توزیع، موجب اختلال در جریان آب شده است.
رضایی تصریح کرد: به منظور رفع فوری این مشکل، عملیات اصلاح ۳۰۰ متر از شبکه توزیع آب روستای چنگلوا با استفاده از ماشینآلات تخصصی شرکت آب و فاضلاب و با همکاری دهیاری روستا در کوتاهترین زمان ممکن اجرا شد که نتیجه آن بهرهمندی حدود دو هزار نفر از ساکنان این منطقه از آب پایدار و مطمئن بود.
وی همچنین به وضعیت آبرسانی در مناطق گرمسیری شهرستان بهمئی اشاره کرد و افزود: کاهش شدید دبی آب در چاه شماره ۲ مجتمع آبرسانی گنبد بردی موجب بروز مشکلاتی در تأمین آب شرب روستاهای گچبلند، کت، خارستان و سایر روستاهای تحت پوشش این مجتمع شده بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: پس از انجام بررسیهای تخصصی با بهرهگیری از تجهیزات نوین عیبیابی، نسبت به تعویض الکتروپمپ چاه اقدام شد که در نتیجه آن دبی آب از ۲ لیتر بر ثانیه به ۱۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافت.
رضایی خاطرنشان کرد: با اجرای این عملیات فنی، بخش عمده مشکلات آبرسانی مناطق یادشده برطرف شده و شرایط تأمین آب آشامیدنی در این روستاها به وضعیت مطلوب و قابل قبولی رسیده است.