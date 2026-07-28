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فرمانده انتظامی شهرستان آستانهاشرفیه گفت: پیکر ایلیا یاپیر نوجوان ۱۲ ساله لاهیجانی که روز گذشته در دریای خزر منطقه انبارسر کیاشهر غرق شده بود در دریای منطقه دستک این شهرستان پیدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: روز گذشته در پی اعلام غرقشدن ایلیا یاپیر نوجوان ۱۲ ساله لاهیجانی در دریای خزر محدوده روستای انبارسر شهرستان آستانه اشرفیه، مأموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی و ناجیان غریق فوری به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با جست و جوی مداوم نیروهای امدادی و غواصان، پیکر این نوجوان امروز در محدوده دریای دستک آستانه اشرفیه به کمک نیروهای امدادی کشف و از آب خارج شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آستانهاشرفیه با بیان اینکه متوفی ایلیا یاپیر، نوجوان ۱۲ ساله و اهل رودبنه لاهیجان بود، گفت: در جریان این حادثه، تعدادی از افرادی که هنگام حادثه، برای کمک به وی وارد آب شده بودند به دلیل شرایط نامساعد دریا در معرض غرقشدگی قرار گرفتند که با اقدام به موقع ناجیان غریق از مرگ نجات یافتند.
سرهنگ رحمانی در پایان از شهروندان و مسافران خواست از شنا در مناطق بدون طرح سالمسازی، خارج از محدودههای مجاز و در شرایط نامساعد دریا خودداری کرده و هشدارهای ناجیان غریق و دستگاههای مسئول را جدی بگیرند.