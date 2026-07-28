تقویت نظام پایش الکترونیک محوطههای تاریخی در آذربایجان شرقی
معاون میراث فرهنگی آذربایجانشرقی از تقویت نظام پایش الکترونیک محوطههای تاریخی، تشدید اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با حفاریهای غیرمجاز و ساماندهی وضعیت حقوقی برخی آثار تاریخی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،وحید نواداد در بازدید از آثار تاریخی آذرشهر با اشاره به برخورداری آذربایجان شرقی از ۹۷۰ تپه ثبت ملی گفت: این استان یکی از غنیترین استانهای کشور از منظر میراث باستانشناختی به شمار میرود و حفاظت از این سرمایه ارزشمند، نیازمند استقرار نظام پایش مستمر و بهرهگیری از شیوههای نوین حفاظتی است.
وی گفت: حفاظت موثر از میراث فرهنگی مستلزم تلفیق ظرفیتهای فنی، حقوقی و مدیریتی در کنار مشارکت دستگاههای مسئول است.
نواداد با اشاره به تپه تاریخی شرامین اظهار کرد:حفاظت از این محوطه با حساسیت ویژه دنبال میشود و برنامهریزی برای تقویت اقدامات مراقبتی با هدف پیشگیری از هرگونه تعرض در دستور کار قرار دارد.
معاون میراث فرهنگی آذربایجانشرقی مقابله با حفاریهای غیرمجاز را یکی از اولویتهای اصلی حوزه حفاظت دانست و گفت: توسعه زیرساختهای پایش الکترونیک و نصب دوربینهای مداربسته در محوطههای دارای اولویت حفاظتی، بخشی از برنامههای این معاونت برای افزایش ضریب امنیت آثار تاریخی و ارتقای توان نظارتی در مناطق حساس استان است.
وی افزود: این برنامه در شهرستان آذرشهر نیز با دستور مدیر کل میراثفرهنگی اجرایی خواهد شد.
نواداد تعیین تکلیف وضعیت مالکیتی برخی پلهای تاریخی را از دیگر برنامههای در دست پیگیری این معاونت عنوان کرد و گفت: برگزاری نشستهای مشترک با دستگاههای ذیربط برای شفافسازی وضعیت حقوقی این آثار، زمینهساز برنامهریزی منسجمتر در حوزه حفاظت، مرمت و بهرهبرداری اصولی از آنها خواهد بود.
وی گفت:صیانت پایدار از میراث فرهنگی زمانی محقق میشود که نظام حفاظتی، پشتوانه حقوقی، زیرساختهای فنی، مدیریت یکپارچه و هماهنگی میان دستگاههای مسئول را به صورت همزمان در اختیار داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: راهبرد این معاونت، استقرار سیستمی هوشمند و پیشگیرانه برای حفاظت از محوطهها و بناهای تاریخی استان است تا با کاهش تهدیدات و ارتقای سطح نظارت، بستر صیانت بلندمدت از میراث ارزشمند آذربایجانشرقی فراهم شود.