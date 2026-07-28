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معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد؛ به زودی و پس از بارگذاری دستورالعمل صدور مجوز "کارخانه گیاهی" (Plant Factory) در درگاه ملی مجوزها، متقاضیان میتوانند نسبت به دریافت مجوز برای احداث این واحدها اقدام کنند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، الهام فتاحیفر، مدیرکل دفتر امور گلخانهها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت گسترش کشاورزی دانش بنیان، تصریح کرد: بهمنظور همگام شدن با فناوریهای نوین دنیا، از حدود دو سال گذشته تدوین دستورالعمل صدور مجوز کارخانه گیاهی در دستور کار قرار گرفت و این دستورالعمل اکنون در مراحل نهایی تصویب و بارگذاری در درگاه ملی مجوزها قرار دارد.
وی با اشاره به توسعه فناوری «کارخانه گیاهی» (Plant Factory) در کشورهای صنعتی و توسعه یافته اظهار کرد: کارخانه گیاهی یکی از فناوریهای نوین و پیشرفتهای است که امروز در بسیاری از کشورها در حال توسعه است، اما اجرای آن به سرمایهگذاری قابل توجه و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته نیاز دارد. ضمن اینکه ورود به این حوزه مستلزم حضور سرمایهگذارانی با توان مالی مناسب است و از نظر فنی نیز به نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده نیاز دارد.
فتاحی فر افزود: با این حال، در دستورالعمل تدوینشده، تمهیداتی برای ایجاد کارخانههای گیاهی در مقیاس کوچک نیز پیشبینی شده است.
مدیرکل دفتر امور گلخانهها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: پس از ابلاغ این دستورالعمل، متقاضیان میتوانند برای احداث کارخانه گیاهی درخواست خود را ثبت کنند.
وی اضافه کرد: هماکنون نمونههای پایلوت کارخانه گیاهی در مقیاس حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ مترمربع توسط مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در کشور اجرا شده است، اما هنوز واحد بزرگمقیاس تجاری مشابه آنچه در کشورهایی مانند چین، ژاپن و امارات راهاندازی شده، در ایران وجود ندارد.