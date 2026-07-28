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سرلشکر شهید مسعود منفرد نیاکی، فرماندهای که در اوج عملیات بیتالمقدس، جبهه را بر سوگ فرزند ترجیح داد و نامش به عنوان نماد ایثار و وفاداری در تاریخ دفاع مقدس ماندگار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، برخی زندگیها، نه در کتابهای تاریخ، که در خونِ میدانهای نبرد نوشته شده است. مردی که از دل کوهستانهای لاریجان برخاست، تا در قلبِ عملیاتهای بزرگ، نقشهی پیروزیِ وطن را ترسیم کند.
روایت داستانِ فرماندهای که عشق به میهن را بر سوگِ فرزند، مقدم دانست وعزیز نیروهای ارتشی و ملت ایران شد. سرلشکر شهید مسعود منفرد نیاکی، متولد سال ۱۳۰۸ در روستای نیاکِ بخش کوهستانی لاریجان شهرستان آمل.
از یک دانشآموز علوم طبیعی در لاریجان تا فرماندهای سترگ در رسته زرهی. او با پشت سر گذاشتن دورههای تخصصی، از ستوان دومی تا درجه سرهنگی، مسیرِ خودسازی و فرماندهی را با صلابت طی کرد.
در سالهای پرآشوب جنگ، نام او بر پرچمِ فرماندهی لشکر ۹۲ زرهی اهواز و بعدها فرماندهی قرارگاه فتح میدرخشید.
او که از سوی صیاد شیرازی به جانشینی فرماندهی نیروی زمینی در جنوب منصوب شده بود، در طراحی عملیاتهای حیاتی نقش داشت.
اما حماسهی واقعی او، در میانهی عملیات بیتالقدس رقم خورد؛ زمانی که در اوجِ نبرد، خبر فوت دخترش را به او دادند، اما او، برای نجات خرمشهر، جبهه را ترک نکرد و با نبوغ نظامی خود، راه را برای آزادی، هموار ساخت.
این فرمانده، در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۴، در حین رزمایش، در کنار لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار، به درجهی رفیع شهادت رسید؛ و حالا، در سالروز این واقعه، با پیگیریهای بنیاد حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستان آمل وحمایت مجموعه دستگاههای اجرایی شهرستان آمل، نخستین یادوارهی ۳۹۸ شهید آملی ارتش، با محوریت سرلشکرخلبان شهید مسعود منفرد نیاکی دوشنبه شب و همزمان با صد وپنجاهمین شب از تجمعات شبانه مردم آمل در میدان ۱۷ شهریور این شهر برگزار شد.
یادوارهای که شهروندان آملی با حضور پرشور دراین مراسم، از میراث فرمانده غیرتمند ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله دفاع مقدس تجلیل وحق شناسی کردند.
درهمین باب آیت الله جوادی آملی از مفسرکبیرقرآن کریم درپیامی تصویری به یادواره شهدای ارتش شهرستان آمل از مجاهدتها ونقش آفرینی بی بدلیل سرلشکرمنفرد نیاکی در جنگ هشت ساله دفاع مقدس نیز تقدیر وتجلیل کرد.
آیتالله جوادی آملی در این پیام با گرامیداشت شهدای شهرستان آمل، به شخصیت سرلشکر شهید سید مسعود منفرد نیاکی، اشاره کرد وگفت: این شهید والامقام از خاندان اصیل و شریف منفرد و از سادات گرانقدر آمل بود، شخصیتی آزاداندیش، مستقل و مورد احترام مردم که پس از طی مسیر علمی، به ارتش پیوست و در مسئولیتی مهم، سرانجام به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
وی با اعلام اینکه فرهنگ ایثار و شهادت منحصر به آمل یا شمال کشور نیست، افزود: ملت ایران هرگز آغازگر تجاوز نبودهاند ولی هیچ مهاجمی را هم امان نمیدهند.
آیت الله جوادی آملی ادامه داد، مردم آمل نیز در حماسه ماندگار سال ۱۳۶۰ پس از آغاز حمله دشمن با رشادت از شهر دفاع کردند و با تقدیم چهل شهید، افتخاری آفریدند که تا همیشه در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود؛ افتخاری که در وصیتنامه الهی ـ سیاسی امام راحل (ره) نیز از آن یاد شده است..
اثرگذاری مثال زدنی سرلشکرمنفرد نیاکی در میدان نبرد با رژیم بعثی
مشاور فرمانده کل ارتش که سخنران مراسم ۳۹۸ شهید ارتش شهرستان آمل با محوریت سرلشکرشهید مسعود منفرد نیاکی بود، از سرلشکر شهید منفرد نیاکی به عنوان از چهرههای ممتاز و اثرگذار ارتش یاد کرد و گفت: این شهید والامقام در میدانهای نبرد با مدیریت، صلابت و روحیه بالا ایفای نقش کرد و در میان نیروهای تحت امر خود از محبوبیت ویژهای برخوردار بود.
امیر سرتیپ دوم مجتبی جعفری افزود: منش فرماندهی، روحیه پدرانه و تعهد مثالزدنی سرلشکرشهید منفرد نیاکی، او را به عنوان الگویی ماندگار برای نسلهای بعدی نیروهای مسلح تبدیل کرده است این شهیدان، جلوههای ماندگار فداکاری و شجاعت هستند و نام آنان برای همیشه در حافظه تاریخی این منطقه و کشور باقی خواهد ماند.
وی در ادامه از دیگر شهدای شاخص آمل در ارتش جمهوری اسلامی یاد کرد و گفت: شهرستان آمل شهرستان در سالهای دفاع مقدس و پس از آن، شخصیتهای برجستهای را در حوزههای مختلف نظامی تقدیم انقلاب کرده است؛ شهدایی که هر یک در عرصه مأموریتهای خود، منشاء اثر و افتخار بودند
مشاور فرمانده کل ارتش همچنین با اشاره به پیشینه انقلابی و حماسی مردم آمل تصریح کرد: این شهرستان با ثبت حماسه ماندگار ششم بهمن سال ۱۳۶۰ و تقدیم هزار و ۶۲ شهید، جایگاه ویژهای در تاریخ مبارزات مردم ایران دارد و مردم این دیار بارها نشان دادهاند در دفاع از انقلاب و کشور پیشگام هستند.
امیر جعفری اضافه کرد: شهرستان آمل، سرزمین غیرت، ایثار و مقاومت است و روحیه ایستادگی در این منطقه همچنان زنده و جاری است؛ روحیهای که میتواند برای نسل جوان الهامبخش باشد.
آمادگی کامل واقتدار نیروهای مسلح برای رویارویی با هر نوع تهدید دشمن
مشاور فرمانده کل ارتش در پایان تأکید کرد: ملت ایران در بزنگاههای تاریخی ثابت کردهاند که با تکیه بر ایمان و وحدت، در برابر هر توطئهای خواهند ایستاد و این مسیر با تأسی به راه شهدا ادامه خواهد یافت
امیر جعفری همچنین به آمادگی کامل و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای رویارویی با هرگونه تحرکات دشمن اشاره وتاکید کرد، ملت ایران با وحدت، در برابر هر توطئهای خواهند ایستاد.
وی اضافه کرد، دشمنان ملت ایران در سالهای اخیر با بهرهگیری از شیوههای مختلف، تلاش کردهاند اراده ملت و نیروهای مسلح را تضعیف کنند، اما در عمل با انسجام، ایستادگی و روحیه بالای مدافعان کشور روبهرو شدهاند.
مشاور فرمانده کل ارتش با اشاره به نقش نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش خاطرنشان کرد: این نیروها همواره در صحنههای حساس، حضوری مؤثر و تعیینکننده داشتهاند و همین آمادگی و اقتدار، دشمنان را با بنبست مواجه کرده است
امیر جعفری با تأکید بر تداوم راه شهدا گفت: امروز نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با همان روحیه ایمان، ایثار و مسئولیتپذیری، پاسداری از کشور را وظیفهای مقدس میدانند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنند.
گزارش از مهدی غلامی