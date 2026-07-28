به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور گفت: عوامل اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان قرچک پس از دریافت اخباری مبنی بر وجود روغن های خوراکی قاچاق در داخل یکدستگاه کامیونت،به بررسی موضوع پرداختند و با هماهنگی قضائی، طی یک عملیات منسجم و غافلگیرانه خودروی مذکور متوقف و مقدار بیش از ۵ هزار کیلو انواع روغن خوراکی قاچاق و غیربهداشتی کشف که کامیونت به همراه یک نفر دستگيرشده و محموله کشف شده به پليس آگاهی منتقل شدند.

این مقام انتظامی ارزش روغن های کشف شده را بر اساس نظر کارشناسان را ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: متهم این پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی و کامیونت نیز به پارکینگ و روغن های کشف شده تحویل مراجع مربوطه شد.