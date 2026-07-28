رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش از ابلاغ «برنامه سه‌ساله بهره‌وری وزارت آموزش و پرورش» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی باقرزاده؛ رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری با اشاره به تکلیف مقرر در بند «ب» ماده (۱۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، افزود: بر اساس این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۷، بهره‌وری خدمات خود را حداقل ۱۰ درصد افزایش دهند. همچنین، در پروژه (۱۲۱) نقشه راه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز بر طراحی و استقرار نظام بهره‌وری منابع انسانی تأکید شده است.

وی افزود: مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سازمان ملی بهره‌وری ایران، برنامه سه‌ساله بهره‌وری وزارت آموزش و پرورش را بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی تدوین کرد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری خاطرنشان کرد: این برنامه پس از بررسی‌های تخصصی، در نخستین جلسه کمیته بهره‌وری وزارت آموزش و پرورش ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب رسید و ۴ مرداد ۱۴۰۵، به تمامی واحد‌های ستادی ابلاغ شد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری با بیان این‌که این برنامه صرفاً یک دستورالعمل اداری نیست، تصریح کرد: برنامه بهره‌وری وزارت آموزش و پرورش، سندی عملیاتی و نتیجه‌محور برای ارتقای عملکرد نظام تعلیم و تربیت است که با هدف افزایش کیفیت خدمات، بهبود کارآمدی، استفاده بهینه از منابع و ارتقای رضایت ذی‌نفعان تدوین شده است.

باقرزاده محور‌های اصلی این برنامه را شامل افزایش رضایت دانش‌آموزان، اولیا و معلمان، تحقق عدالت در سرانه فضای آموزشی و پرورشی، کاهش شکاف عملکرد تحصیلی میان مناطق کشور، ارتقای کیفیت آموزش، اعمال شرط معدل در جذب دانشجومعلمان، ساماندهی نیروی انسانی بر اساس تخصص، کاهش زمان صدور مدرک دیپلم و مدیریت مصرف انرژی برشمرد.

وی با تأکید بر نقش تمامی بخش‌های وزارت آموزش و پرورش در اجرای این برنامه خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغ انجام‌شده، تمامی واحد‌های ستادی موظفند با هماهنگی مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری، برنامه‌های اجرایی و اقدامات لازم را برای تحقق اهداف کمی پیش‌بینی‌شده تدوین و اجرا کنند تا زمینه دستیابی به رشد سالانه ۵ تا ۱۰ درصدی بهره‌وری در حوزه‌های مأموریتی فراهم شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری در پایان اظهار امیدواری کرد با مشارکت فعال معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز و ادارات کل، اجرای این برنامه به ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت خدمات آموزشی و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش منجر شود.