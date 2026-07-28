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رئیس سازمان امور اراضی از رشد چشمگیر و ۶.۵ برابری تجمیع اراضی کشاورزی در دولت چهاردهم خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزلری صداوسیما؛ داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، با اشاره به تغییر مسیر در سیاستهای کشاورزی، از تبدیل شدن موضوع جلوگیری از خرد شدن اراضی به یکی از اولویتهای عملیاتی دولت چهاردهم خبر داد.
او با ارائه آمارهای جدید، از یک جهش قابلتوجه در روند یکپارچهسازی مزارع خبر داد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ هزار هکتار و در سال ۱۴۰۴ میزان ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی یکپارچه شدهاند که مجموع عملکرد این دو سال، ۶.۵ برابر کل مدت مشابه در سالهای گذشته است.
نامدار با تأکید بر روند صعودی این اقدامات، افزود: با احتساب عملیات تجمیع و یکپارچهسازی، در سال جاری نسبت به سال گذشته شاهد رشد بیش از ۳۷ درصدی هستیم.
رئیس سازمان امور اراضی در ادامه به بررسی مراحل اجرایی این طرح پرداخت و گفت: پس از سالها تمرکز بر ساختار ستادی و ابلاغیهها، اکنون با ورود به فاز اجرایی جدی در دولت چهاردهم، شاهد دستیابی به آمارهای ملموس هستیم که نشاندهنده تمرکز ویژه بر عبور از چالش خرد شدن اراضی است.
وی خاطرنشان کرد که طبق آییننامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی (مصوب ۱۳۹۵)، کارگروههای ملی، استانی و شهرستانی با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و با حضور معاونان وزرای نیرو، کشور و سازمان برنامه و بودجه در حال فعالیت هستند.