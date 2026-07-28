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معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفهای دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاقی بخش خصوصی، یکی از بزرگترین فرصت های نظام آموزش عالی در ماموریت و اهداف خویش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا نیستانی در نشست با مدیران، رؤسای دستگاه ها و بخشهای خصوصی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی استان فارس گفت: بی تردید ورود بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ به آموزش عالی علمی کاربردی، نشان از بلوغ و توسعه یافتگی آنها در آموزش و بهسازی منابع انسانی و پذیرش مسئولیت اجتماعی و پاسخ به نیازهای آموزشی منطقه است.
وی افزود: شرکت ها و صنایع بزرگ با دوری و پرهیز از نگاه اقتصادی تلاش کردهاند آموزش، کارآفرینی و اشتغال پذیری افراد جامعه را مبنای اصلی توسعۀ منطقه قرار دهند. آنها با استفاده از محیط کار بالنده و سازنده و با بهره گیری از تمام توان انسانی، مادی و مالی شرکت های خویش توانستند نقش بی بدیلی در ارتقای آموزش عالی مهارتی در کشور ایفا کنند؛ نقشی که اهمیت انتخاب اخلاقی آنها را به عنوان مصلحان آموزشی و اجتماعی در جامعه بیش از همیشه برجسته کرده است.
معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: شرکتهای اقتصادی و خدماتی، با ارائۀ آموزش در محیط واقعی کار، همراه کردن دانش نظری با مهارتهای عملی و گسترش فرهنگ کار در دل بنگاههای اقتصادی و شرکت های خدماتی و صنعتی، طراحی دوره های نوظهور و مورد نیاز جامعه، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در حوزه های مرتبط، بهره گیری از کارشناسان و خبرگان به عنوان آموزشگر و مدرس در کلاس درس، ضمن جذب، توسعه و بهسازی نیروی انسانی، نقش اساسی در تربیت دانشآموختگان خبره و تکنسینهای ماهر در سطح منطقه و کشور داشتند.
نیستانی افزود: با وجود مزیت مراکز آموزش عالی علمی کاربردی در درون بنگاه ها و شرکتهای اقتصادی، بایستی توجه داشت که کیفیت بخشی و توسعه در نظام آموزش عالی مهارتی، یک جاده بی پایان است و از جنبه های مختلف، استانداردها و شاخصهای آموزش همواره نیازمند توسعه هستند؛ از این رو، بایسته است مراکز آموزش عالی با توجه به عناصر و شاخص های کمی و کیفی ارائه شده از سوی دانشگاه و با بهره گیری از الگوهای موفق ملی، منطقه ای و بین المللی همواره در ارتقای جایگاه خویش تلاش کنند.
وی با تاکید بر نقش برنامه ریزی مؤسسه ای در ارتقای کیفیت آموزش عالی، گفت: برای دستیابی به اهداف توسعه و برای آنکه چرخۀ آموزش عالی مهارتی در شرکتها و بنگاه های اقتصادی با کیفیت مطلوب تری بچرخد، لازم است در سطح مؤسسه، اتاق فکری با مشارکت مراکز و دستگاههای متقاضی به طور هماهنگ برای تحول آفرینی و خلق رویکردها نو تشکیل شود، در این اتاق فکر لازم است در آغاز، ایدهها و ارزشهای نوآورانه شناسایی و در گام بعدی، وضعیت مرکز با توجه به ویژگیهای مطلوب ارزیابی و در ادامه اقدامات و برنامههای راهبردی و عملیاتی برای اصلاح و بهبود مرکز طراحی، تدوین و اجرا شود.
معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفهای دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: یکی از مناسب ترین راهبردهای توسعه مراکز آموزش مهارتی در دستگاههای متقاضی، انجام فرآیند نیازسنجی آموزشی، طراحی، اجرا و نظارت و ارزیابی دوره های آموزشی مورد نیاز است. بر این اساس، کارگروه برنامه ریزی مرکز می تواند با تدوین شناسنامه صلاحیت حرفه ای برای هر یک از مشاغل در شرکت ها و دستگاه های متقاضی، شایستگیهای مورد نیاز هر شغل را شناسائی کنند.
وی افزود: در گام بعدی، به سنجش صلاحیت حرفه ای کارکنان در هر شغل با توجه به صلاحیت های عمومی و فنی بپردازند. در ادامه، مرکز بر اساس سنجش صلاحیت حرفه ای مشاغل در شرکتها و بنگاههای اقتصادی و اجتماعی می تواند نیازهای آموزشی کارکنان را تشخیص و بر اساس آنها دوره های آموزشی جدیدی طراحی و اجرا نماید.