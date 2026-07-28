به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا نیستانی در نشست با مدیران، رؤسای دستگاه ‫ها و بخش‫‌های خصوصی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی استان فارس گفت: بی ‫تردید ورود بخش خصوصی و شرکت‫‌های بزرگ به آموزش عالی علمی کاربردی، نشان از بلوغ و توسعه یافتگی آنها در آموزش و بهسازی منابع انسانی و پذیرش مسئولیت اجتماعی و پاسخ به نیاز‌های آموزشی منطقه است. ‬‬‬‬‬‬‬‬

وی افزود: شرکت ‫ها و صنایع بزرگ با دوری و پرهیز از نگاه اقتصادی تلاش کرده‌اند آموزش، کارآفرینی و اشتغال ‫پذیری افراد جامعه را مبنای اصلی توسعۀ منطقه قرار دهند. آنها با استفاده از محیط کار بالنده و سازنده و با بهره‫ گیری از تمام توان انسانی، مادی و مالی شرکت ‫های خویش توانستند نقش بی ‫بدیلی در ارتقای آموزش عالی مهارتی در کشور ایفا کنند؛ نقشی که اهمیت انتخاب اخلاقی آنها را به عنوان مصلحان آموزشی و اجتماعی در جامعه بیش از همیشه برجسته کرده است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفه ‫ای دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: شرکت‫‌های اقتصادی و خدماتی، با ارائۀ آموزش در محیط واقعی کار، همراه کردن دانش نظری با مهارت‌های عملی و گسترش فرهنگ کار در دل بنگاه‌های اقتصادی و شرکت ‫های خدماتی و صنعتی، طراحی دوره ‫های نوظهور و مورد نیاز جامعه، فرهنگ ‫سازی و آگاهی‫ بخشی در حوزه ‫های ‫مرتبط، بهره ‫گیری از کارشناسان و خبرگان به عنوان آموزش‫گر و مدرس در کلاس درس، ضمن جذب، توسعه و بهسازی نیروی انسانی، نقش اساسی در تربیت دانش‌آموختگان خبره و تکنسین‫‌های ماهر در سطح منطقه و کشور داشتند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نیستانی افزود: با وجود مزیت مراکز آموزش عالی علمی کاربردی در درون بنگاه ‫ها و شرکت‫‌های اقتصادی، بایستی توجه داشت که کیفیت ‫بخشی و توسعه در نظام آموزش عالی مهارتی، یک جاده بی ‫پایان است و از جنبه ‫های مختلف، استاندارد‌ها و شاخص‫‌های آموزش همواره نیازمند توسعه هستند؛ از این رو، بایسته است مراکز آموزش عالی با توجه به عناصر و شاخص ‫های کمی و کیفی ارائه شده از سوی دانشگاه و با بهره‫ گیری از الگو‌های موفق ملی، منطقه ‫ای و بین‫ المللی همواره در ارتقای جایگاه خویش تلاش کنند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وی با تاکید بر نقش برنامه ‫ریزی مؤسسه ‫ای در ارتقای کیفیت آموزش عالی، گفت: برای دستیابی به اهداف توسعه و برای آنکه چرخۀ آموزش عالی مهارتی در شرکت‫‌ها و بنگاه ‫های اقتصادی با کیفیت مطلوب‫ تری بچرخد، لازم است در سطح مؤسسه، اتاق فکری با مشارکت مراکز و دستگاه‫‌های متقاضی به طور هماهنگ برای تحول آفرینی و خلق رویکرد‌ها نو تشکیل شود، در این اتاق فکر لازم است در آغاز، ایده‫‌ها و ارزش‫‌های نوآورانه شناسایی و در گام بعدی، وضعیت مرکز با توجه به ویژگی‫‌های مطلوب ارزیابی و در ادامه اقدامات و برنامه‫‌های راهبردی و عملیاتی برای اصلاح و بهبود مرکز طراحی، تدوین و اجرا شود. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

معاون نظارت و سنجش صلاحیت حرفه‫‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: یکی از مناسب ‫ترین راهبرد‌های توسعه مراکز آموزش مهارتی در دستگاه‫‌های متقاضی، انجام فرآیند نیازسنجی آموزشی، طراحی، اجرا و نظارت و ارزیابی دوره ‫های آموزشی مورد نیاز است. بر این اساس، کارگروه برنامه ‫ریزی مرکز می‫ تواند با تدوین شناسنامه صلاحیت حرفه ‫ای برای هر یک از مشاغل در شرکت ‫ها و دستگاه ‫های متقاضی، شایستگی‫‌های مورد نیاز هر شغل را شناسائی کنند.

وی افزود: در گام بعدی، به سنجش صلاحیت حرفه ‫ای کارکنان در هر شغل با توجه به صلاحیت ‫های عمومی و فنی بپردازند. در ادامه، مرکز بر اساس سنجش صلاحیت حرفه ‫ای مشاغل در شرکت‫‌ها و بنگاه‫‌های اقتصادی و اجتماعی می‫ تواند نیاز‌های آموزشی کارکنان را تشخیص و بر اساس آنها دوره ‫های آموزشی جدیدی طراحی و اجرا نماید. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬