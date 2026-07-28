مدیر توزیع نیروی برق شهرستان چالدران از پیشرفت طرح تبدیل شبکه‌های سیمی به کابل خودنگهدار در این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات تبدیل شبکه برق در محدوده شهری چالدران به‌طور کامل به پایان رسیده و اکنون ۱۰۰ درصد شبکه برق شهری این شهرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پورمراد مدیرتوزیع نیروی برق چالدران در تشریح جزئیات این خبر گفت: به همت و تلاش کارکنان این مدیریت سیمهای مسی بخش شهری به صورت 100 درصد به کابل خودنگهدار تبدیل و در بخش روستایی نیز از مجموع ۱۷۵ روستای شهرستان، تاکنون شبکه برق حدود ۱۵۰ روستا به طور کامل به کابل خودنگهدار تبدیل شده و عملیات اجرایی در روستاهای باقی‌مانده نیز در برنامه کاری قرار دارد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل خواهد شد.

مدیر توزیع برق چالدران با اشاره به توانمندی نیروهای این مدیریت عنوان کرد: تمامی مراحل اجرای این پروژه، از طراحی تا عملیات اجرایی، توسط کارکنان و نیروهای عملیاتی مدیریت توزیع برق چالدران و بدون استفاده از نیروهای پیمانکاری انجام شده که این موضوع نشان‌دهنده تخصص، تجربه و تعهد همکاران در اجرای پروژه‌های زیرساختی است.

وی ادامه داد: تبدیل شبکه‌های سیمی به کابل خودنگهدار، نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه، کاهش تلفات انرژی، ارتقای ایمنی، کاهش خاموشی‌ها، پیشگیری از انشعابات غیرمجاز و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان دارد و اجرای این طرح، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های برق شهرستان و افزایش رضایتمندی شهروندان به شمار می‌رود.