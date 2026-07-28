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روز جهانی هپاتیت هر ساله فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به هپاتیتهای ویروسی، جلب مشارکت سیاستگذاران و تقویت برنامههای پیشگیری، غربالگری و درمان در کشورهای مختلف جهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با روز جهانی هپاتیت (۲۸جولای)، سازمان جهانی بهداشت با شعار «Let's Break It Down» (بیایید موانع را برداریم)، بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر پیشگیری، تشخیص و درمان هپاتیتهای ویروسی تأکید کرده و خواستار بسیج ظرفیتهای نظامهای سلامت برای تحقق هدف حذف این بیماری بهعنوان یک تهدید سلامت عمومی تا سال ۲۰۳۰ شده است.
هپاتیتهای ویروسی، بهویژه انواع B و C، همچنان از مهمترین عوامل بروز بیماریهای مزمن کبدی، سیروز و سرطان کبد به شمار میروند. برآوردهای سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد که میلیونها نفر در سراسر جهان بدون اطلاع از ابتلای خود با این بیماری زندگی میکنند و بخش قابل توجهی از مبتلایان، هنوز به خدمات تشخیصی و درمانی دسترسی ندارند.
سازمان جهانی بهداشت در کمپین سال ۲۰۲۶ با شعار «بیایید موانع را برداریم» بر رفع موانع موجود در مسیر مقابله با هپاتیت تأکید کرده است؛ موانعی که شامل آگاهی ناکافی، انگ اجتماعی، دسترسی نابرابر به خدمات سلامت، محدودیت در انجام آزمایشهای تشخیصی و درمان و همچنین ضعف در شناسایی بهموقع بیماران میشود.
این سازمان تأکید دارد که ابزارهای لازم برای حذف هپاتیت در دسترس است. واکسیناسیون مؤثر علیه هپاتیت B، درمانهای نوین برای کنترل هپاتیت B و درمان قطعی هپاتیت C، در کنار توسعه برنامههای غربالگری، مراقبت مستمر و ادغام خدمات مرتبط با هپاتیت در نظام مراقبتهای اولیه سلامت، از مهمترین اقدامات برای دستیابی به هدف حذف هپاتیت تا سال ۲۰۳۰ محسوب میشوند.
کارشناسان حوزه سلامت نیز بر این باورند که تحقق این هدف، مستلزم همکاری بینبخشی، تقویت برنامههای آموزشی، افزایش آگاهی عمومی، توسعه دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و مشارکت فعال مردم در انجام آزمایشهای تشخیصی، بهویژه در گروههای در معرض خطر است.
همزمان با روز جهانی هپاتیت، بر اهمیت ارتقای سواد سلامت، توسعه خدمات پیشگیری و تشخیص زودهنگام، افزایش پوشش واکسیناسیون، رعایت اصول کنترل عفونت در مراکز ارائه خدمات سلامت و استمرار برنامههای مراقبتی تأکید میگردد.
روز جهانی هپاتیت، یادآور این پیام است که با رفع موانع موجود در مسیر آگاهی، تشخیص، درمان و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، میتوان گامی مؤثر در جهت کاهش بار بیماری، پیشگیری از مرگهای قابل اجتناب و تحقق هدف جهانی حذف هپاتیت ویروسی تا سال ۲۰۳۰ برداشت.