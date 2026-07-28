شرکت‌های پیشرو در حوزه فناوری از جمله انویدیا، مایکروسافت و اسپیس ایکس در اقدامی استراتژیک، «ائتلاف هوش مصنوعی باز و امن» (Open Secure AI Alliance) را تأسیس کردند تا با توسعه ابزار‌های منبع‌باز، از زیرساخت‌ها و عامل‌های هوش مصنوعی در برابر حملات سایبری پیچیده محافظت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این ائتلاف گسترده با هدف ایجاد یک سیستم دفاعی جامع برای نرم‌افزار‌ها و زیرساخت‌های هوش مصنوعی شکل گرفته است. در این اتحادیه، نام‌های برجسته‌ای از حوزه‌های مختلف از جمله ابررایانشی، امنیت سایبری و تحقیقات هوش مصنوعی مانند ادوب، سیسکو، آی‌بی‌ام، پالانتیر و زیمنس در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

انگیزه اصلی تشکیل این ائتلاف، افزایش خطرات مربوط به عامل‌های خودکار هوش مصنوعی است؛ موضوعی که پس از هک پلتفرم «هاگینگ فیس» توسط مدل‌های اوپن‌ای‌آی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

در این میان، شرکت انویدیا به عنوان پیشگام در تولید تراشه‌های هوش مصنوعی، متعهد شده است که مدل‌های متن‌باز، داده‌ها و پژوهش‌های مربوط به کنترل عامل‌های هوش مصنوعی را در اختیار این ائتلاف قرار دهد. هدف از این اقدام، ارائه چارچوبی است که سازمان‌ها بتوانند از طریق آن، عملکرد عامل‌های هوش مصنوعی را به طور دقیق آزمایش، رصد و مدیریت کرده و امنیت سامانه‌ها را به اولویت اصلی تبدیل کنند.