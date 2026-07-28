ریمدان، مرزی که تا چندی پیش بیشتر به‌عنوان یک گذرگاه محلی شناخته می‌شد، امروز به یکی از مهم‌ترین نقاط راهبردی تجارت ایران در جنوب شرق کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اعلام ایجاد زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۲ هزار نفر در منطقه منفصله ریمدان منطقه آزاد، گفت: ثبت بیش از ۳۲۰ هزار تن مبادلات تجاری و آغاز نخستین ترانزیت بین‌المللی کالا‌های پاکستانی به کشور‌های ثالث، ریمدان را در مسیر تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تجاری و لجستیکی شرق کشور قرار داده است.

محمد سعید اربابی مدیرعامل منطقه آزاد چابهار و مدیر منطقه منفصله ریمدان منطقه آزاد چابهار گفت: این منطقه دیگر تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه به یکی از پیشران‌های توسعه اقتصاد شرق کشور و تحقق دیپلماسی اقتصادی ایران با همسایگان تبدیل شده است.

افزایش حجم مبادلات، رونق فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل، ایجاد فرصت‌های شغلی و برنامه‌ریزی برای شکل‌گیری منطقه آزاد مشترک ایران و پاکستان، تنها بخشی از ظرفیت‌هایی است که آینده ریمدان را از یک مرز معمولی به یک قطب اقتصادی منطقه‌ای تغییر خواهد داد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تشریح عملکرد منطقه منفصله ریمدان بیان کرد: توسعه این منطقه از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان منطقه آزاد چابهار برای تقویت تجارت خارجی، توسعه ترانزیت و افزایش تعاملات اقتصادی با کشور‌های همسایه است.

محمد سعید اربابی گفت: امروز ریمدان از یک گذرگاه مرزی به بستری برای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی تبدیل شده و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود دو هزار نفر را فراهم کرده است.

وی افزود: رونق فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل، تخلیه و بارگیری کالا، خدمات گمرکی، انبارداری، بازرگانی، خدمات پشتیبانی و فعالیت‌های وابسته موجب ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده برای نیرو‌های بومی منطقه شده و با تکمیل زیرساخت‌ها این میزان اشتغال افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به عملکرد تجاری ریمدان در چهار ماهه نخست سالجاری، بیان کرد: در این مدت بیش از ۳۲۰ هزار تن کالا از طریق این منطقه مبادله شده که شامل صادرات، واردات و ترانزیت بین‌المللی است.

وی درباره صادرات گفت: طی این مدت ۱۴۴ هزار و ۲۹۶ تن کالا توسط پنج هزار و ۷۷۲ دستگاه کامیون از ایران به پاکستان صادر شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار آغاز ترانزیت کالا‌های پاکستانی به کشور‌های ثالث را مهمترین تحول امسال ریمدان عنوان کرد و گفت: برای نخستین بار ۱۲ هزار و ۶۳۸ تن کالا توسط ۶۲۶ دستگاه کامیون از پاکستان از طریق ریمدان به افغانستان و ازبکستان ترانزیت شد.

وی افزود: این محموله‌ها شامل گوشت، پودر جاذب پوشاک، روغن، لباس، پارچه، ذرت، سیب‌زمینی، پوست گوسفند، کفش و لوازم ورزشی بوده و آغاز این مسیر ترانزیتی، جایگاه ریمدان را در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای ارتقا داده است.

اربابی ادامه داد: فعال شدن این کریدور، علاوه بر کاهش هزینه و زمان حمل کالا، فرصت جدیدی برای اتصال بازار پاکستان به افغانستان، آسیای مرکزی و سایر بازار‌های هدف از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است.

وی با اشاره به آغاز رسمی فعالیت منطقه منفصله ریمدان از ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ پس از دریافت کد گمرکی اختصاصی گفت: با وجود شرایط خاص کشور در زمان آغاز فعالیت این منطقه، ریمدان در مدت کوتاهی توانست عملکردی فراتر از انتظار در حوزه تجارت خارجی به ثبت برساند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تأکید کرد: هدف نهایی، تبدیل ریمدان به دروازه تجارت ایران با پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک ریمدان–گبد است؛ طرحی که می‌تواند زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، رشد صادرات، توسعه ترانزیت و ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید در سواحل مکران را فراهم کند.

وی گفت: با تکمیل زیرساخت‌های منطقه منفصله ریمدان و استقبال فعالان اقتصادی، این منطقه به یکی از موتور‌های محرک اقتصاد جنوب شرق کشور تبدیل خواهد شد و نقش آن در تحقق اهداف کلان دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود.

مرز ریمدان در شهرستان دشتیاری، در جنوب شرقی سیستان و بلوچستان، یکی از راهبردی‌ترین گذرگاه‌های زمینی ایران با پاکستان به شمار می‌رود و کوتاه‌ترین مسیر دسترسی زمینی کشور به ایالت‌های جنوبی پاکستان را فراهم می‌کند.

قرار گرفتن این مرز در کریدور ارتباطی ایران با پاکستان، هند و چین؛ کشور‌هایی که در مجموع حدود ۳۷ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، جایگاه ریمدان را در توسعه تجارت، ترانزیت، لجستیک و مبادلات منطقه‌ای دوچندان کرده است.

منطقه منفصله ریمدان منطقه آزاد چابهار و بازارچه مرزی ریمدان در ۵۰ کیلومتری محور چابهار–راسک، ۱۲۰ کیلومتری بندر چابهار و ۷۰ کیلومتری بندر گوادر پاکستان قرار دارد.

با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، پنج هزار هکتار از اراضی متصل به مرز ریمدان روبروی بازارچه مرزی به محدوده منطقه آزاد چابهار الحاق شد؛ اقدامی که زمینه تبدیل این گذرگاه مرزی به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تجاری و ترانزیتی جنوب شرق ایران و نقطه اتصال سواحل مکران به بازار‌های پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی را فراهم کرده است.