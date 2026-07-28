به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: یکی از ماموریت‌هایی که نیروی انتظامی همواره با جدیت پیگیری می‌کند، مبارزه با مواد مخدر است که در همین راستا اعضای باند خانوادگی خرید و فروش مواد مخدر در استان دستگیر شدند

سردار مطهری زاده افزود: در مجموع با افزایش ۴۲ درصدی کشفیات، بیش از ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد و همچنین ۴۱ قاچاقچی عمده، ۹۰۵ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۵۴۲ معتاد متجاهر جمع‌آوری شدند.

پلیس از شهروندان درخواست می‌کند هرگونه اطلاعات درباره فعالیت قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر را از طریق ۱۱۰ گزارش کنند.