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تیم ایران با ترکیب مرضیه پرورشنیا و محمد بیرانوند در پایان دور مقدماتی رقابتهای تراپ میکس در جام جهانی هانگژو، با ۱۳۲ امتیاز در رده بیست و دوم ایستاد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی رقابتهای تراپ میکس در جام جهانی هانگژو، تیم ایران با ترکیب مرضیه پرورشنیا و محمد بیرانوند با ۱۳۲ امتیاز در رده بیست و دوم ایستاد.
در تراپ میکس محمد بیرانوند ۷۲ امتیاز (۲۴، ۲۴،۲۴) و مرضیه پرورشنیا ۶۲ امتیاز (۲۱، ۲۱، ۲۰) کسب کردند. هدایت تیم تراپ را علی افسری بر عهده دارد.
با برگزاری رقابتهای تراپ میکس، پرونده کاروان تیراندازی ایران در جام جهانی چین با یک نشان برنز هانیه رستمیان در تپانچه ۱۰ متر بانوان بسته شد.