بهره‌برداری از حدود ۵۰۰ کیلووات از ظرفیت نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران در شهریورماه

مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: هم‌اکنون یک‌ونیم مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح شهر در دست ساخت است.