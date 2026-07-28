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مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان به همراه دو تن از معاونان قضایی از دادگستری شهرستان خمام بازدید کرد و در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان خمام حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مجید الهیان رئیسکل دادگستری گیلان در جریان بازدید از دادگستری شهرستان خمام، از شعب دادگاه و دادسرا، واحدهای ستادی و شورای حل اختلاف، دادگاههای صلح، اجرای احکام کیفری و مدنی این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند خدمترسانی، مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.
وی در ادامه بر تسریع در روند رسیدگیها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی تاکید کرد و نحوه رسیدگی به پروندهها، وضعیت عملکرد شعب، میزان ورودی و خروجی پروندهها و شرایط خدمترسانی به مراجعین را مورد بررسی قرار داد.
رئیس کل دادگستری گیلان با تاکید بر ضرورت خدمت رسانی به مردم گفت: مردم همواره در بزنگاهها با اتحاد و همدلی در کنار نظام ایستاده و در مسیر حفظ انقلاب، استوار و مستحکم مبارزه میکنند لذا باید با کار و تلاش جهادی در مسیر رضایت آنان گام برداریم.
مجید الهیان در ادامه افزود: دستگاه قضایی با هرگونه تغییرکاربری غیرمجاز با جدیت و حساسیت برخورد قانونی و قاطع را انجام داده و اجازه تخلف در این حوزه را نخواهد داد.
وی با اشاره به اینکه شهرستان خمام محل عبور گردشگران در استان و از جمله مناطق گردشگری است گفت: اهتمام ویژه به صنایع دستی این منطقه و حمایت از آن باید در دستور کار مسئولان این شهرستان قرار گیرد تا گامی در جهت بهبود معیشت مردم و افزایش تولید محصولات محلی باشد.
رئیس کل دادگستری گیلان، ایجاد پارک جنگلی در این شهرستان را گامی در راستای افرایش گردشگر دانست و از شهرداری خمام خواست تا اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد.
مجید الهیان همچنین ضمن بازدید از باغ عمارت تاریخی چوکام، بر بازسازی این آثر در راستای حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی و استفاده عموم مردم از آن تاکید کرد.