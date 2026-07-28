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نماینده قهرمان کاراته استان اصفهان به اردوی تیم ملی امید دختران دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ زهرا رضازاده، کاراتهکای شایسته استان اصفهان، در رقابتهای انتخابی تیم ملی در وزن ۶۱- کیلوگرم، با ارائه عملکردی مقتدرانه و کسب پیروزی در تمامی دیدارهای خود، پس از چندین مرحله مسابقات انتخابی، به عنوان ملیپوش این وزن معرفی شد.
اردوی تیم ملی امید دختران که از صبح امروز در بندرانزلی آغاز شده و تا ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت تا تکلیف نفرات اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا مشخص شود.