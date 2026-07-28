به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سید طالب لواسانی افزود: بازدید‌های مستمر و هدفمند از مجتمع‌های خدماتی رفاهی در حال انجام است تا کیفیت خدمات ارتقا یافته و رضایتمندی مسافران افزایش یابد.

وی گفت: در این بازدید‌ها کیفیت خدمات، امکانات رفاهی، نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی و فضای استراحت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت مشاهده هرگونه نقص، تذکرات لازم برای رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ارائه خواهد شد.

لواسانی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) یک مسئولیت ملی و فرهنگی است، بیان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با همکاری بهره‌برداران مجتمع‌های خدماتی رفاهی، تمام توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب، ایمن و در شأن زائران به کار گرفته است.

وی تاکید کرد: زائران عزیز می‌توانند پیشنهادات و انتقادات خود درخصوص ارائه خدمات مجتمع‌های خدمات رفاهی یا کسب اطلاع از وضعیت راه‌ها را ار طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس ارائه کنند.

وی افزود: با تداوم این نظارت‌ها و همکاری بهره‌برداران مجتمع‌های خدمات رفاهی، زائران اربعین در مسیر تردد خود از خدمات باکیفیت، محیطی پاکیزه و امکانات مناسب بهره‌مند شوند و سفری ایمن و همراه با آرامش را تجربه کنند.