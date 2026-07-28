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با رایزنی استاندار سمنان با وزارت راه و شهرسازی ؛ ضمن تامین ملی تکمیل جاده سمنان - فیروزکوه و تعیین تکلیف جاده دامغان - معلمان ، مصوب شد آزادراه حرم تا حرم تا شاهرود امتداد یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در ادامه پیگیریهای محمدجواد کولیوند استاندار سمنان برای تسریع در اجرای پروژههای زیربنایی و حملونقل استان، نشست مشترکی با حضور هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در تهران برگزار شد .
در این نشست، استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تکمیل کریدورهای ارتباطی استان، تأمین مالی پروژههای نیمهتمام و آغاز اجرای طرحهای جدید تعیین تکلیف فوری پروژههای راهبردی را خواستار شد و بر نقش این طرحها در توسعه اقتصادی، ارتقای ایمنی و افزایش ظرفیت ترانزیتی استان تأکید کرد.
هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور نیز با اشاره به اهمیت جایگاه سمنان در شبکه حملونقل کشور، از تأمین منابع مالی پروژه محور سمنان–فیروزکوه خبر داد و گفت: منابع مالی این پروژه از محل ظرفیتهای پیشبینیشده در پیوست قانون مولدسازی املاک وزارت راه و شهرسازی تأمین خواهد شد تا عملیات اجرایی این محور با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: ۵۵ کیلومتر از محور دامغان–معلمان پس از طی مراحل قانونی وارد فرآیند مناقصه خواهد شد، ۱۵ کیلومتر از محور شاهرود–طرود در آینده نزدیک به بهرهبرداری میرسد و اعتبار مورد نیاز تقاطع غیرهمسطح ایوانکی نیز از محل ظرفیت ماده ۵۶ قانون تأمین خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست، وضعیت پروژه آزادراه حرم تا حرم نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس اعلام شد قطعه دوم آزادراه گرمسار–سمنان به طول ۸ کیلومتر در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید و همزمان، دستورات لازم برای تأمین مالی ادامه عملیات اجرایی این پروژه از سوی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه صادر شد تا روند اجرای آزادراه بدون وقفه ادامه یابد.
یکی دیگر از مهمترین مصوبات این نشست، آغاز مطالعات ادامه مسیر آزادراه حرم تا حرم از سمنان تا شاهرود و آخرین محدوده استان سمنان بود.
بر اساس دستور معاون وزیر راه و شهرسازی، مطالعات فنی و اقتصادی این مسیر در دستور کار شرکت ساخت و توسعه قرار گرفت تا پس از تکمیل مطالعات، اقدامات لازم برای اخذ مجوزهای قانونی از جمله مجوز ماده (۲۳) و تأمین منابع مالی پروژه انجام شود.
استاندار سمنان در این نشست با قدردانی از همراهی وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه، بر ضرورت تداوم حمایتهای ملی از پروژههای زیرساختی استان تأکید کرد و اظهار داشت: تکمیل محورهای ارتباطی استان، علاوه بر افزایش ایمنی و کاهش سوانح، زمینهساز توسعه سرمایهگذاری، رونق اقتصادی و تقویت جایگاه سمنان در کریدورهای ملی حملونقل خواهد بود.