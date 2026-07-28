مدیر تیم پزشکی هلال‌احمر قم، مستقر در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: بیش از ۵۰ نیروی درمانی هلال‌احمر قم در این موکب به زائران خدمات درمانی و امدادی ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر تیم پزشکی هلال‌احمر قم مستقر در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا گفت: بیش از ۵۰ نفر از پزشکان، پرستاران و نیرو‌های تخصصی هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی در این موکب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات درمانی و امدادی ارائه می‌کنند.

علی‌اصغر سلیمانی با بیان اینکه مأموریت اربعین تفاوت‌های اساسی با دیگر مأموریت‌های امدادی دارد، افزود: در حوادث و سوانح، امدادگران معمولاً با شرایط بحرانی و آسیب‌دیدگان روبه‌رو هستند، اما در راهپیمایی اربعین، فضای خدمت سرشار از عشق، معنویت، ایثار و همدلی است؛ فضایی که انگیزه خدمت‌رسانی را در میان امدادگران چندین برابر می‌کند.

وی افزود: هدف ما این است که زائران در صورت بروز هرگونه مشکل جسمی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند تا بتوانند با سلامت و آرامش مسیر زیارت را ادامه دهند. کاهش آلام و رنج زائران و فراهم کردن آرامش خاطر برای آنان، مهم‌ترین رسالت تیم درمانی مستقر در این موکب است.

مدیر تیم پزشکی هلال‌احمر قم خاطرنشان کرد: خدمات این مجموعه شامل ویزیت بیماران، ارائه خدمات دارویی، پانسمان، مراقبت‌های اولیه و استقرار چند دستگاه آمبولانس برای رسیدگی به مشکلات عمومی زائران و سایر خدمات درمانی مورد نیاز است و تمامی امکانات با هدف ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پیش‌بینی شده است.

سلیمانی در پایان از تلاش‌های کادر درمان، امدادگران و خادمان موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این خدمات بتواند سهمی هرچند کوچک در تکریم زائران اربعین و خدمت به عاشقان اهل‌بیت (ع) داشته باشد.