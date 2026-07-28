به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این تیم افتخاری در دو ایستگاه شارع میثم تمار مجسر العباس و عمود‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ مستقر شدند.

روابط عمومی مدیریت حج و زیارت استان کهگیلویه و بویراحمد از زائرین خواست که از برنامه همیار اربعین که از خدمات بسیار خوبی برخوردار هست استفاده و در صورت نیاز به راهنمایی یا در صورت مواجهه با موارد مفقودی، به ایستگاه‌های مستقر خادمین این استان مراجعه نمایند.