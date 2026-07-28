مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد از کاهش مدت زمان خاموشی‌ها به زیر دو ساعت و نداشتن خاموشی‌های شبانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، به دنبال گلایه مردم استان یزد به مدت زمان بالای قطعی برق در طول شبانه روز، محمدجواد جلیلی گفت: خاموشی بیش از دو ساعت در استان یزد نداریم و خاموشی‌های شبانه نیز دیگر اعمال نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد افزود: البته همشهریان باید توجه داشته باشند که شبکه توزیع برق، یک شبکه سراسری است و اگر نیروگاهی هر کجای کشور از مدار خارج شود، باعث می‌شود یک خاموشی اضطراری پیش بیاید.

وی در پایان یادآور شد: ما در استان یزد، به جز در موارد اضطراری به هیچ‌وجه خاموشی شبانه اعمال نخواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد گفت: خواهش ما از همشهریان این است که در صورت برگزاری برنامه‌ها و مراسم مختلف، حتما آمادگی تامین برق اضطراری و استفاده از موتور برق را داشته باشند تا در صورت بروز مشکل در شبکه سراسری، برای مدت زمان کوتاه بتوانند برق خود را تامین کنند.

گفتنی است پیش از این وزیر نیرو از ضرورت کاهش مدت زمان خاموشی‌ها به زیر دو ساعت در شبانه روز خبر داده و استاندار یزد نیز بر این موضوع تاکید کرده بود.