مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی بر برگزاری فاخر، خلاقانه و اثرگذار اجلاسیه شهدای رسانه با بهره‌گیری از ظرفیت هنر، رسانه و ابزار‌های نوپدید تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در کمیته رسانه‌ای کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید استان، با بیان اینکه اجلاسیه شهدای هنرمند باید جلوه‌ای متمایز از پیوند هنر، رسانه و فرهنگ ایثار باشد، گفت: برگزاری این اجلاسیه باید با طراحی دقیق، اجرای هنرمندانه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای همراه باشد تا بتواند در شأن والای شهدا، اثری عمیق، ماندگار و الهام‌بخش در ذهن مخاطب برجای بگذارد.

آینه‌دار افزود: اگر در دیگر اجلاسیه‌های شهدا نیز از ظرفیت هنر و رسانه استفاده می‌شود، اجلاسیه شهدای هنرمند باید به شکلی کامل‌تر، خلاقانه‌تر و متفاوت‌تر از این توانمندی‌ها بهره ببرد؛ چرا که متولیان این رویداد، خود از اصحاب رسانه و هنر هستند و انتظار می‌رود با نگاهی نو، روایتی ویژه و درخور از مقام شهدا ارائه کنند.

وی با تأکید بر اینکه این یادواره باید با عطر حضور شهدا و خانواده‌های شهدا مزین شود، گفت: معرفی شهید، روایت زندگینامه، بازخوانی وصیت‌نامه و تبیین توصیه‌های شهدا باید با زبان هنر و در قالبی اثرگذار ارائه شود، چرا که بیان هنرمندانه این مفاهیم می‌تواند ارتباطی عمیق‌تر و ماندگارتر با مخاطب ایجاد کند.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به شهدای شاخص حوزه رسانه در استان گفت: شهید فرودی، شهید فرهادی و شهید خزایی از شهدای رسانه هستند که باید این اجلاسیه به فرصتی برای معرفی شایسته آنان تبدیل شود، به‌گونه‌ای که پس از برگزاری آن، هم نخبگان و هم عموم مردم، شناختی روشن‌تر، دقیق‌تر و عمیق‌تر از این شهدای والامقام داشته باشند.

آینه‌دار همچنین بر ضرورت تبیین نقش امروز رسانه در جامعه تأکید کرد و افزود: در این برنامه باید جایگاه رسانه در شرایط کنونی جامعه به‌درستی تبیین شود و نشان داده شود که فعالان این عرصه چگونه می‌توانند با زبان هنر، در ارتقای آگاهی عمومی، انتقال مفاهیم ارزشی، فرهنگ‌سازی و تأثیرگذاری اجتماعی نقشی مؤثر و ماندگار ایفا کنند.

در این نشست همچنین درباره محتوا، شیوه و نحوه اجرای برنامه بحث و تبادل نظر شد و حاضران بر ضرورت طراحی اجرایی متناسب با جایگاه شهدای هنرمند، استفاده از قالب‌های خلاقانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین رسانه‌ای تأکید کردند.