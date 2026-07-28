شناسایی تغییر کاربری ۱۰ هزار مترمربع اراضی کشاورزی در پلدختر
دادستان عمومی و انقلاب پلدختر از شناسایی تغییر کاربری ۱۰ هزار مترمربع اراضی کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، دادستان عمومی و انقلاب پلدختر در سخنانی پیرامون اقدامات اخیر دستگاه قضا در حوزه صیانت از حقوق عمومی، از اجرای عملیات تخریب ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.
محمد امرایی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای اجرای دستور مؤکد رئیسکل دادگستری استان لرستان مبنی بر حفاظت از حقوق بیتالمال صورتگرفته است، تصریح کرد: در جریان این عملیات، بیش از ۱۰ هزار مترمربع اراضی کشاورزی که بهصورت غیرقانونی تغییر کاربری یافته بودند، تخریب شدند.
وی افزود: در این راستا، هشت باب ملک تجاری شامل دکه و مغازه که بدون مجوزهای قانونی و در اراضی کشاورزی احداث شده بودند، تخریب شد.
دادستان عمومی و انقلاب پلدختر در ادامه با صدور هشدارهای جدی نسبت به ساختوسازهای آتی، تصریح کرد: دستگاه قضا بر حفظ حریم اراضی کشاورزی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم تأکید دارد و به متخلفان هشدار میدهیم که هرگونه اقدام به ساختوساز غیرمجاز، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.