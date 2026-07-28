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مسئول راهاندازی مرکز ملی فناوریهای کوانتومی جهاددانشگاهی با تأکید بر اهمیت فناوری کوانتوم بهعنوان یکی از دانشهای تحولآفرین قرن بیستویکم، گفت: ورود جهاددانشگاهی به این حوزه راهبردی با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی کشور، توسعه فناوریهای آیندهساز و حرکت به سمت مرجعیت علمی در حوزههایی همچون رایانش کوانتومی انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جمال رحیمیان, مسئول راهاندازی مرکز ملی فناوریهای کوانتومی جهاددانشگاهی، در آستانه ۱۶ مرداد ، چهلوششمین سالگرد تشکیل این نهاد، ضمن گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و امام شهید انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری بهعنوان حامیان اصلی حوزههای علم، فناوری، پیشرفت و نخبگی، به نقش بیش از چهار دههای جهاددانشگاهی در عرصه علم و فناوری، فرهنگ و آموزش کشور اشاره کرد و گفت: این نهاد ارزشمند با تکیه بر توان داخلی و ظرفیتهای نخبگی خود توانسته است در حوزههای مختلف نقشآفرینی کند و امروز نیز باید در عرصه فناوریهای نوظهور و راهبردی حضور مؤثر داشته باشد.
رحیمیان درباره ضرورت راهاندازی مرکز ملی فناوریهای کوانتومی جهاددانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی یکی از کنشگران مهم حوزه علم و فناوری کشور است و طبیعی است که انتظار میرود در حوزههای مهم و راهبردی علمی نیز مانند سایر عرصهها ایفای نقش کند.
وی افزود: همین انتظار و مأموریتی که برای جهاددانشگاهی در پیگیری حوزههای مهم و راهبردی علم و فناوری وجود دارد، ما را به سمت حرکت در حوزه فناوریهای کوانتومی سوق داد.
مسئول راهاندازی مرکز ملی فناوریهای کوانتومی جهاددانشگاهی افزود: اگر بپذیریم که از معدود فناوریها و دانشهایی که میتواند قرن بیستویکم را دچار تحول بنیادین و اساسی کند، حوزه کوانتوم است، انتظار میرود جهاددانشگاهی نیز با استفاده از ظرفیتهای علمی، مادی و معنوی خود وارد این عرصه شود.
وی تصریح کرد: هدف از راهاندازی این مرکز، ایجاد بستری برای نقشآفرینی جهاددانشگاهی در یکی از مهمترین حوزههای آینده علم و فناوری و بهرهگیری از توانمندیهای کشور برای توسعه فناوریهای کوانتومی است.
رحیمیان با اشاره به نقش مرکز ملی فناوریهای کوانتومی در تحقق مرجعیت علمی جهاددانشگاهی گفت: با توجه به مأموریتی که جهاددانشگاهی برای این مرکز تعریف کرده است، وضعیت فناوری کوانتوم در کشور مورد رصد قرار گرفته و ظرفیتهای موجود مجموعههای علمی و فناورانه کشور بررسی شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود، به نظر میرسد جهاددانشگاهی در صورت برخورداری از حمایتهای لازم، دستکم در برخی حوزههای فناوری کوانتوم و بهطور مشخص در حوزه quantum computing (رایانش کوانتومی)، میتواند جایگاه مرجعیت علمی و فناوری در کشور را به خود اختصاص دهد.
وی تأکید کرد: رایانش کوانتومی یکی از حوزههای مهم و راهبردی آینده است و کشورهایی که بتوانند در این زمینه گامهای مؤثری بردارند، در آینده از ظرفیتهای فوقالعاده این فناوری در بسیاری از عرصه های علم و فناوری بهرهمند خواهند شد. رایانش کوانتومی می تواند در حوزه های پزشکی، داروسازی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هوش مصنوعی، رمزنگاری و امنیت، صنایع حمل و نقل، مالی و اقتصادی تحول شگرفی رقم بزند. رایانه های کوانتومی می توانند میلیون ها بار سریع تر از ابر رایانه های کلاسیک در محاسبات و حل مشکلات موجود عمل کنند.