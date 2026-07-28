دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، پژوهش، استانداردسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از الزامات توسعه طب ایرانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین رضایی‌زاده، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، با اشاره به نقش پژوهش و استانداردسازی در توسعه حوزه طب ایرانی گفت: طب ایرانی با اتکا به میراث علمی ارزشمند، پژوهش‌های روز و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، امروز در مسیر تبدیل شدن به یکی از حوزه‌های اثرگذار سلامت، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان قرار گرفته و توسعه آن نیازمند استانداردسازی، پژوهش‌های مبتنی بر شواهد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، با اشاره به جایگاه این دانش بومی در نظام سلامت کشور، اظهار کرد: طب ایرانی حاصل قرن‌ها تجربه، مشاهده و پژوهش حکمای بزرگ ایرانی از جمله ابن‌سینا است و بر پایه اصول علمی، استدلال، تجربه و نگاه نظام‌مند به سلامت انسان شکل گرفته است.

وی افزود: برخلاف برخی برداشت‌های نادرست، طب ایرانی صرفاً مجموعه‌ای از توصیه‌های سنتی نیست، بلکه دانشی است که امروز با بهره‌گیری از روش‌های پژوهشی نوین، مطالعات بالینی و استاندارد‌های علمی، مسیر اعتباربخشی و توسعه خود را طی می‌کند و می‌تواند در کنار پزشکی رایج، نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.

رضایی‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی این حوزه گفت: ابلاغ سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی در ۱۳۹۲ و همچنین آغاز آموزش رسمی طب ایرانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از ۱۳۸۶، از مهم‌ترین اقدامات سیاستی برای توسعه این حوزه بوده است که زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص، گسترش پژوهش‌های علمی و توسعه خدمات استاندارد را فراهم کرده است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، پیشگیری را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های طب ایرانی دانست و تصریح کرد: اصلاح سبک زندگی، مهم‌ترین راهبرد حفظ سلامت در این مکتب پزشکی است.

خواب کافی و باکیفیت، فعالیت بدنی متناسب، تغذیه صحیح و رعایت اصول زندگی سالم، سه رکن اساسی پیشگیری از بسیاری از بیماری‌های مزمن به شمار می‌روند و توجه به این اصول می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت زندگی، هزینه‌های درمان را نیز کاهش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت مصرف آگاهانه فرآورده‌های گیاهی اظهار کرد: دارو‌های گیاهی نیز همانند دارو‌های شیمیایی دارای آثار درمانی، عوارض احتمالی و تداخلات دارویی هستند؛ بنابراین استفاده از آنها باید صرفاً با نظر پزشک، بر اساس تشخیص علمی و مطابق استاندارد‌های معتبر انجام شود و خوددرمانی با این فرآورده‌ها می‌تواند سلامت افراد را با مخاطره مواجه کند.

رضایی‌زاده همچنین به مفهوم «مزاج» در طب ایرانی اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این مکتب، توجه به تفاوت‌های فردی است.

مفهوم مزاج در حقیقت نگاهی علمی به ویژگی‌های جسمی و عملکردی افراد ارائه می‌دهد و می‌تواند در مسیر پزشکی شخصی‌سازی‌شده، به انتخاب شیوه‌های مناسب پیشگیری و درمان برای هر فرد کمک کند.

از همین رو، در طب ایرانی هیچ نسخه واحدی برای همه افراد وجود ندارد و شرایط هر بیمار باید به صورت اختصاصی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی توسعه پژوهش‌های کاربردی، استانداردسازی فرآورده‌های گیاهی، استفاده از فناوری‌های نوین و تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان را از مهم‌ترین الزامات پیشرفت این حوزه برشمرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت زیست‌بوم نوآوری کشور می‌تواند زمینه تولید فرآورده‌های سلامت‌محور با کیفیت، توسعه بازار‌های داخلی و بین‌المللی و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه گیاهان دارویی و طب ایرانی را فراهم کند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی در پایان خاطرنشان کرد: طب ایرانی امروز با تکیه بر پشتوانه علمی و تاریخی خود و با رویکرد مبتنی بر شواهد، در مسیر تعامل با نظام‌های نوین سلامت جهان قرار گرفته است.

توسعه این حوزه زمانی محقق خواهد شد که پژوهش، نوآوری، استانداردسازی، آموزش و فناوری در کنار یکدیگر قرار گیرند تا این سرمایه ارزشمند علمی بتواند نقش مؤثرتری در ارتقای سلامت جامعه و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایفا کند.