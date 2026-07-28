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اعضای شورای اداری میامی روند اجرای طرح های توسعه محور بخش دامداری ، گلخانهای، ایجاد بازارچه دائمی و تسهیلات اشتغالزایی را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ احمد خرم فرماندار میامی جذب اعتبارات ملی را اولویت اصلی مدیران دستگاههای اجرایی برشمرد و گفت : اجرای دامداری پنج هزار رأسی بنیاد مستضعفان، احداث مجتمع دامداری دو هزار و ۵۰۰ رأسی، راهاندازی مجتمع گلخانهای، حل مشکل اسناد مالکیت تعدادی از روستاهای بخش کالپوش، ایجاد بازارچه دائمی محصولات خانگی در حریم بلوار خلیج فارس، ساماندهی میدان ورودی شهر میامی و افزایش تسهیلات اشتغالزایی در این جلسه بررسی و درباره آن تصمیم گیری شد.