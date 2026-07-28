رئیس پلیس راه مازندران از اعمال محدودیت تردد شبانه در محور هراز تا ۲۰ مردادماه به‌منظور اجرای عملیات احداث روشنایی تونل‌های ۲، ۴، ۵ و تونل سپاسد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: به‌دنبال درخواست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و با هماهنگی فرمانده انتظامی مازندران و پلیس راه راهور فراجا، محدودیت تردد در محور هراز برای اجرای عملیات احداث روشنایی تونل‌های ۲، ۴، ۵ و تونل سپاسد اعمال می‌شود.

سرهنگ هادی عبادی افزود: این محدودیت‌ها تا ۲۰ مردادماه، در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته، از ساعت ۲۱ تا ۵ بامداد روز بعد اجرا خواهد شد و در روز‌های شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه محدودیتی در این محور اعمال نمی‌شود.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی گفت: رانندگان ضمن توجه به علائم هشداردهنده، توصیه‌های مأموران پلیس راه و عوامل راهداری را جدی بگیرند و با برنامه‌ریزی مناسب، زمان سفر خود را با محدودیت‌های اعلام‌شده هماهنگ کنند.