اداره کل آموزش و پرورش گیلان، سامانه «ندای مهر» را با هدف تسهیل پاسخگویی به سوالات فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: همزمان با اجرای بخش‌های مختلف طرح مهر و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، دبیرخانه پاسخگویی طرح مهر با عنوان «ندای مهر» راه‌اندازی شد.

این اقدام اداره کل آموزش و پرورش گیلان با هدف تسهیل فرایند پاسخگویی به مخاطبان انجام شده است تا بستر مناسب‌تری برای دریافت، بررسی و پاسخگویی به پرسش‌های مرتبط با طرح مهر فراهم شود.

با راه اندازی این سامانه، فرهنگیان، دانش‌آموزان، اولیا و دیگر مخاطبان می‌توانند سؤالات خود را از طریق لینک: https://shad.ir/RVBT ۱۴۰۵ ثبت و مطرح کنند.