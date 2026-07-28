پخش زنده
امروز: -
باند سهنفره سرقت کولرهای گازی که با سوءاستفاده از غفلت نگهبانان واحدهای تجاری اقدام به سرقت تجهیزات سرمایشی میکردند، شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه امیناله بیرانوند، فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی گفت: رسیدگی به این پرونده پس از وقوع سرقت یک دستگاه کولر گازی از یک واحد تجاری در شرق تهران آغاز شد. بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، هویت یکی از سارقان و خودروی وانت مزدای مورد استفاده در سرقت را مشخص کرد.
وی افزود: با دستور مقام قضایی، مالک خودرو احضار شد و مشخص شد خودرو در اختیار فرزندش بوده است. در ادامه، متهم اصلی بازداشت و تحقیقات تخصصی از وی آغاز شد.
به گفته فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی، متهم که سابقه کیفری داشته و بهعنوان تکنسین کولرهای گازی فعالیت میکرد، با سوءاستفاده از افزایش تقاضای خرید این تجهیزات در فصل گرما، به همراه دو همدست خود کولرهای گازی واحدهای تجاری و صنفی را سرقت میکرد.
سرهنگ بیرانوند ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و دستور قضایی، دو عضو دیگر این باند نیز ظرف ۴۸ ساعت در مناطق مختلف شرق پایتخت شناسایی و دستگیر شدند.
بررسیها نشان داد اعضای این باند پس از شناسایی واحدهای عرضهکننده کولر گازی، با فریب نگهبان تبعه افغانستان و ایجاد شرایطی که موجب غفلت وی میشد، اقدام به سرقت چندین دستگاه کولر گازی میکردند.
در بازرسی از مخفیگاه متهمان، چهار دستگاه کولر گازی به همراه تجهیزات جانبی و اموال سرقتی دیگر کشف و ضبط شد. اموال مکشوفه پس از شناسایی، به مالباختگان بازگردانده شد.
فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.