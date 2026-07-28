بهره برداری از طرح بازتوانی توربین‌های بادی عینالی تبریز

طرح بازتوانی توربین‌های بادی شماره ۱ و ۲ عینالی تبریز به همت شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان و پیگیری‌های رسانه ملی به بهره برداری رسید.