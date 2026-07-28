بهره برداری از طرح بازتوانی توربینهای بادی عینالی تبریز
طرح بازتوانی توربینهای بادی شماره ۱ و ۲ عینالی تبریز به همت شرکت برق منطقهای آذربایجان و پیگیریهای رسانه ملی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،طرح بازتوانی توربینهای بادی شماره ۱ و ۲ عینالی تبریز با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال با برآورد انرژی استحصالی سالانه بالغ بر ۲ هزار مگاوات ساعت و اشتغالزایی برای ۱۰ نفر به همت شرکت برق منطقهای آذربایجان و پیگیریهای رسانه ملی به بهره برداری رسید.
رسول اسماعیل زاده مدیر عامل برق منطقهای آذربایجان با بیان اینکه میزان تولید انرژی تجدید پذیر آذربایجان شرقی ۲۹۰ مگاوات است گفت:در حال حاضر یکی از استانهای پیشرو در انرژی تجدید پذیر هستیم و سعی داریم تولید انرژیهای تجدید پذیر را به ۹۰۰ مگاوات برسانیم.
رضا صدیقی نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه بازتوانی مجدد توربینهای بادی عینالی برای تبریز بسیار ارزشمند است گفت:همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی ضروری است.
گفتنی است این طرح در مقایسه با نیروگاه حرارتی با سوخت مصرفی فسیلی حدود یک میلیون لیتر در مصرف آب، یک میلیون لیتر در مصرف گاز صرفه جویی می کند و ۱۵ هزار تن نیز عدم انتشار گازهای گلخانهای را شامل میشود.