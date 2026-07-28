معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سازمان بورس در چارچوب وظایف قانونی و نظارتی خود، علاوه بر نظارت بر ناشران، تلاش می‌کند مسائل و دغدغه‌های صنایع مختلف را احصا کرده و از طریق تعامل و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، زمینه پیگیری و رفع آن‌ها را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید یاری با اشاره به ویژگی‌های صنعت بیمه گفت: شرکت‌های بیمه، همانند شبکه بانکی، علاوه بر سازمان بورس تحت نظارت نهاد تخصصی دیگری نیز قرار دارند؛ از این‌رو در موضوعاتی نظیر اساسنامه، صلاحیت حرفه‌ای مدیران، سرمایه‌گذاری منابع و سایر الزامات نظارتی، هماهنگی و هم‌افزایی میان نهاد‌های ناظر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سازمان بورس نیز همواره به جایگاه تخصصی و صلاحیت‌های قانونی بیمه مرکزی احترام گذاشته و آمادگی دارد در چارچوب اختیارات قانونی، همکاری‌های مشترک را برای رفع مسائل ناشران بیمه‌ای توسعه دهد.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تجربه برخی بورس‌های بین‌المللی در توسعه بازار‌های تخصصی مبتنی بر محصولات صنعت بیمه و بیمه اتکایی، افزود: این تجارب نشان می‌دهد تعامل میان بازار سرمایه وصنعت بیمه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه ابزارها، نهاد‌ها و بازار‌های مالی تخصصی باشد و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در توسعه بازار‌های جدید، از جمله بورس بین‌الملل، نیز قابل توجه است.

وی با اشاره به برخی مقررات مالیاتی مؤثر بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد: سیاست‌های مالیاتی باید ضمن تأمین اهداف درآمدی دولت، زمینه تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی اقتصادی را نیز فراهم کنند و آثار آنها بر فعالیت بنگاه‌ها و بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد.

یاری در ادامه از اجرای پروژه حاکمیت داده در سازمان بورس خبر داد و گفت: طی حدود یک‌ونیم سال گذشته، توسعه زیرساخت‌های حاکمیت داده در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است تا از طریق استانداردسازی داده‌ها، ارتقای کیفیت و قابلیت تبادل آنها و توسعه API ها، زمینه ارائه خدمات نوآورانه، شکل‌گیری کسب‌وکار‌های فناور و توسعه محصولات جدید در بازار سرمایه فراهم شود. در این زمینه استارتاپ‌‏های بیمه‌‏ای هم می‌‏توانند از این توسعه استفاده کنند.

وی هم‌چنین با اشاره به موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌های بیمه اعلام کرد: بسیاری از شرکت‌های بیمه از دارایی‌های ارزشمندی برخوردارند که انعکاس مناسب ارزش اقتصادی آنها در صورت‌های مالی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت مالی شرکت‌ها ارائه کند و به فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران کمک کند.

یاری با تأکید بر این‌که شفافیت و تقارن اطلاعات از مهم‌ترین اصول حاکم بر بازار سرمایه است، تاکید کرد: تمام اطلاعات بااهمیت باید در زمان مناسب و به صورت هم‌زمان در اختیار عموم سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا از ایجاد رانت اطلاعاتی و دسترسی نابرابر به اطلاعات جلوگیری شود.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار هم‌چنین از نقش‌آفرینی شرکت‌های بیمه در مدیریت آثار حوادث و بحران‌های اخیر کشور قدردانی کرد و گفت: صنعت بیمه در کنار ایفای وظایف حرفه‌ای خود، نقش مؤثری در مدیریت ریسک، کاهش آثار اقتصادی حوادث و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفا کرده است.

وی از مدیران و فعالان صنعت بیمه خواست مسائل، پیشنهاد‌ها و دیدگاه‌های تخصصی خود را از طریق سازوکار میز‌های صنعت و مکاتبات رسمی به سازمان بورس ارائه کنند و افزود: موضوعات مطرح‌شده پس از بررسی و دسته‌بندی، حسب مورد از طریق تعامل و مکاتبه با دستگاه‌های مسئول تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.