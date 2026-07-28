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معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سازمان بورس در چارچوب وظایف قانونی و نظارتی خود، علاوه بر نظارت بر ناشران، تلاش میکند مسائل و دغدغههای صنایع مختلف را احصا کرده و از طریق تعامل و هماهنگی با دستگاههای مسئول، زمینه پیگیری و رفع آنها را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید یاری با اشاره به ویژگیهای صنعت بیمه گفت: شرکتهای بیمه، همانند شبکه بانکی، علاوه بر سازمان بورس تحت نظارت نهاد تخصصی دیگری نیز قرار دارند؛ از اینرو در موضوعاتی نظیر اساسنامه، صلاحیت حرفهای مدیران، سرمایهگذاری منابع و سایر الزامات نظارتی، هماهنگی و همافزایی میان نهادهای ناظر از اهمیت ویژهای برخوردار است. سازمان بورس نیز همواره به جایگاه تخصصی و صلاحیتهای قانونی بیمه مرکزی احترام گذاشته و آمادگی دارد در چارچوب اختیارات قانونی، همکاریهای مشترک را برای رفع مسائل ناشران بیمهای توسعه دهد.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تجربه برخی بورسهای بینالمللی در توسعه بازارهای تخصصی مبتنی بر محصولات صنعت بیمه و بیمه اتکایی، افزود: این تجارب نشان میدهد تعامل میان بازار سرمایه وصنعت بیمه میتواند زمینهساز توسعه ابزارها، نهادها و بازارهای مالی تخصصی باشد و بهرهگیری از این ظرفیتها در توسعه بازارهای جدید، از جمله بورس بینالملل، نیز قابل توجه است.
وی با اشاره به برخی مقررات مالیاتی مؤثر بر فعالیت بنگاههای اقتصادی تاکید کرد: سیاستهای مالیاتی باید ضمن تأمین اهداف درآمدی دولت، زمینه تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی اقتصادی را نیز فراهم کنند و آثار آنها بر فعالیت بنگاهها و بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد.
یاری در ادامه از اجرای پروژه حاکمیت داده در سازمان بورس خبر داد و گفت: طی حدود یکونیم سال گذشته، توسعه زیرساختهای حاکمیت داده در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است تا از طریق استانداردسازی دادهها، ارتقای کیفیت و قابلیت تبادل آنها و توسعه API ها، زمینه ارائه خدمات نوآورانه، شکلگیری کسبوکارهای فناور و توسعه محصولات جدید در بازار سرمایه فراهم شود. در این زمینه استارتاپهای بیمهای هم میتوانند از این توسعه استفاده کنند.
وی همچنین با اشاره به موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در شرکتهای بیمه اعلام کرد: بسیاری از شرکتهای بیمه از داراییهای ارزشمندی برخوردارند که انعکاس مناسب ارزش اقتصادی آنها در صورتهای مالی میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت مالی شرکتها ارائه کند و به فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاران کمک کند.
یاری با تأکید بر اینکه شفافیت و تقارن اطلاعات از مهمترین اصول حاکم بر بازار سرمایه است، تاکید کرد: تمام اطلاعات بااهمیت باید در زمان مناسب و به صورت همزمان در اختیار عموم سرمایهگذاران قرار گیرد تا از ایجاد رانت اطلاعاتی و دسترسی نابرابر به اطلاعات جلوگیری شود.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از نقشآفرینی شرکتهای بیمه در مدیریت آثار حوادث و بحرانهای اخیر کشور قدردانی کرد و گفت: صنعت بیمه در کنار ایفای وظایف حرفهای خود، نقش مؤثری در مدیریت ریسک، کاهش آثار اقتصادی حوادث و افزایش تابآوری اقتصادی کشور ایفا کرده است.
وی از مدیران و فعالان صنعت بیمه خواست مسائل، پیشنهادها و دیدگاههای تخصصی خود را از طریق سازوکار میزهای صنعت و مکاتبات رسمی به سازمان بورس ارائه کنند و افزود: موضوعات مطرحشده پس از بررسی و دستهبندی، حسب مورد از طریق تعامل و مکاتبه با دستگاههای مسئول تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.