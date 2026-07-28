به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار رحیمی گفت: در راستای مقابله با احتکار، طی سه ماه گذشته ۱۱۲۴ فقره پرونده برای محتکران تشکیل شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۴۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: در این مدت بیش از ۲۷ میلیون قلم کالای احتکاری از جمله لوازم خانگی، وسایل صوتی و تصویری و ... و همچنین بیش از ۶۵۱ تن کالای اساسی احتکاری از قبیل گندم، جو، ذرت، برنج به ارزش بیش از ۴۲ همت کشف و ضبط شده است.

سردار رحیمی در ادامه در تشریح اقدامات این پلیس در حوزه مقابله با قاچاق کالا و با اشاره به اینکه تمرکز این پلیس در مقابله با قاچاق کالا بر پرونده‌های کلان و سازمان یافته است و این حوزه رشد ۱۵۳ درصدی پرونده‌های کشف شده را در این مدت شاهد هستیم، گفت: در این زمینه نیز ۲۴۸۲ فقره پرونده در حوزه قاچاق سوخت، قاچاق دام، قاچاق دارو، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، کالای دخانی و... تشکیل و در این راستا بیش از ۴۸ همت انواع کالای قاچاق کشف شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: این پلیس با جدیت به رصد و برخورد با پدیده‌های احتکار و قاچاق کالا در بازار ادامه خواهد داد.

وی گفت: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص قاچاقچیان و محتکران کالا در بستر سروش، بله، ایتا و... به آدرس @police۳۰۱۱۰ ارسال نمایند. ما قدردان همکاری و همراهی مردم هستیم.