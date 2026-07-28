فرماندار فهرج از تعطیلی فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی این شهرستان از ساعت ۱۰ صبح امروز سه‌شنبه ۶ مردادماه، به دلیل وقوع طوفان شدید شن و افزایش شاخص آلودگی هوا خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، یوسف رهگوئی گفت: این تصمیم با مصوبه ستاد مدیریت بحران شهرستان و با هدف حفظ سلامت شهروندان و در پی افزایش گرد و غبار و آلودگی هوا اتخاذ شده است.

وی از شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای خواست تا حد امکان تا زمان فروکش کردن طوفان از منزل خارج نشوند و در صورت ضرورت، نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند.

فرماندار فهرج همچنین با اشاره به وضعیت راه‌های ارتباطی شهرستان افزود: در حال حاضر تمامی محور‌های مواصلاتی فهرج باز است و تردد خودرو‌ها در جریان است.