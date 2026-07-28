آرد و نهاده‌های دامی میان خانوار‌های عشایری سیستان وبلوچستان تأمین و توزیع می‌شود.

توزیع آرد و نهاده دامی میان عشایر سیستان و بلوچستان

توزیع آرد و نهاده دامی میان عشایر سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان وبلوچستان، شیرزاد کمالی مدیرکل امور عشایراستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت هزار و ۹۷۸ تن آرد و یک‌هزار و ۴۷۵ تن نهاده دامی خریداری و در اختیار عشایراستان قرار گرفته است.

کمالی بیان کرد: تأمین به موقع آرد و نهاده‌های دامی از مهمترین برنامه‌های این اداره کل در راستای حمایت از معیشت عشایر، پایداری تولید و کمک به امنیت غذایی است.

وی با بیان اینکه روند تأمین نیاز‌های جامعه عشایری به‌صورت مستمر دنبال می‌شود، افزود: این برنامه‌ها تا پایان سال با هدف تقویت معیشت عشایر و کاهش دغدغه‌های آنان ادامه خواهد داشت.