به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد مجموع عرضه‌های برنامه‌ریزی شده برای مبادلات امروز ۵ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۲۴۰ تن است.

از این میزان، ۵ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۹۰ تن به عرضه‌های رینگ داخلی و ۷۶ هزار و ۶۵۰ تن به عرضه‌های رینگ بین‌الملل اختصاص خواهد داشت.

در بازار برق نیز در مجموع ۲۱۲ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۰۰ کیلووات‌ساعت برق برای عرضه روی تابلو‌های مختلف قرار خواهد گرفت.

از این مقدار، ۱۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلووات‌ساعت مربوط به تابلو برق عادی، ۲۰۱ هزار و ۶۰۰ کیلووات‌ساعت مربوط به تابلو برق سبز و ۱۰۰ میلیون و ۲۴۸ هزار کیلووات‌ساعت مربوط به تابلو برق آزاد است.