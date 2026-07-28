پخش زنده
امروز: -
مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد مجموع عرضههای برنامهریزی شده برای مبادلات امروز ۵ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۲۴۰ تن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد مجموع عرضههای برنامهریزی شده برای مبادلات امروز ۵ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۲۴۰ تن است.
از این میزان، ۵ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۹۰ تن به عرضههای رینگ داخلی و ۷۶ هزار و ۶۵۰ تن به عرضههای رینگ بینالملل اختصاص خواهد داشت.
در بازار برق نیز در مجموع ۲۱۲ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۰۰ کیلوواتساعت برق برای عرضه روی تابلوهای مختلف قرار خواهد گرفت.
از این مقدار، ۱۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلوواتساعت مربوط به تابلو برق عادی، ۲۰۱ هزار و ۶۰۰ کیلوواتساعت مربوط به تابلو برق سبز و ۱۰۰ میلیون و ۲۴۸ هزار کیلوواتساعت مربوط به تابلو برق آزاد است.