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پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۶۳ تن سم و کود شیمیایی قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، از فعالیت یک انبار نگهداری و توزیع سموم و کود شیمیایی قاچاق در محدوده عبدلآباد مطلع شدند.
وی افزود: پس از شناسایی محل، تیم عملیاتی پلیس با هماهنگیهای لازم در عملیاتی غافلگیرانه وارد انبار شد و در بازرسی از آن، بیش از ۶۳ تن انواع سم و کود شیمیایی را کشف کرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان داد کالاهای کشفشده قاچاق بوده و هیچگونه اسناد و مدارک گمرکی یا قانونی برای آنها وجود نداشته است.
سردار افشاری با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشفشده را بیش از ۱۰ میلیارد تومان برآورد کردهاند، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق یا احتکار کالا، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.