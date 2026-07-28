وزش باد‌های شدید تا خیلی شدید و گرد و خاک در خراسان جنوبی تا اواخر هفته جاری قابل پیش بینی است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به تشدید اختلاف فشار در نقشه‌های سطح زمین تا اواخر هفته جاری وزش باد‌های شدید تا خیلی شدید و گرد و خاک در استان قابل پیش بینی است که در برخی از ساعات باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا هم خواهد شد و برای مرز شرقی استان هم احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت در این بازه زمانی وجود دارد.

لطفی افزود: دمای هوا امروز و فردا روند کاهشی خواهد داشت و تا حدودی از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هشدار سطح زرد در خصوص وزش باد و گرد و خاک در استان صادر شده است و تا جمعه اعتبار دارد، گفت: سطح هشدار برای مرز شرقی خراسان جنوبی نارنجی است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: لذا استحکام سازه‌های موقت پوشش گلخانه‌ها و قیم درختان آسیب پذیر باید مورد بررسی قرار گیرد، احتیاط در عملیات عمرانی و تردد‌های بین شهری واجتناب از سفر‌های غیر ضرور و پارک خودرو کنار ساختمان‌های ناتمام و درختان فرسوده و عدم حضور در فضای باز به ویژه برای سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های خاص در ساعات آلودگی توصیه می‌شود.

صبح امروز قهستان و خضری دشت بیاض با کمینه دمای ۱۸ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته بندان و دهسلم با بیشینه دمای ۴۵ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقاط خراسان جنوبی است.



نوسانات دمایی در مر کز استان هم بین ۲۰ و ۳۹ درجه سیلسیوس گزارش شده است.



بیشترین وزش باد را هم ایستگاه درح با ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت ثبت کرده است.