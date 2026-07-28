کشف ۵ هزار لیتر روغن موتور قاچاق در پلدختر
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان پلدختراز کشف ۵ هزار لیتر روغن موتور قاچاق در پلدختر و دستگیری یک نفر در این خصوص خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مأموران انتظامی شهرستان پلدختر در راستای اجرای طرحهای عملیاتی مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، حین کنترل خودروهای عبوری به یکدستگاه خودروی کامیون ایسوزو مشکوک و آن را متوقف کردند.
در بازرسی از این خودرو، ۵ هزار لیتر روغن موتور فاقد مجوز قانونی کشف، که برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش این محموله را ۶ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
در همین راستا یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شد.