بهرهبرداری از نخستین قطعه ۱۰ کیلومتری خط ۹ مترو در دستور کار
مجری خط ۹ مترو تهران با اشاره به تکمیل مونتاژ بخش پشتیبان دستگاه حفاری مکانیزه (TBM) در ایستگاه دولتآباد گفت: در صورت نبود موانع اجرایی، عملیات حفاری مکانیزه این خط از شهریورماه آغاز میشود و پیشبینی میشود نخستین قطعه ۱۰ کیلومتری خط ۹ با چهار ایستگاه، ظرف ۳۶ ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
رهام پرورز با تشریح آخرین وضعیت طرح خط ۹ مترو اظهار داشت : هماکنون در شفت ورودی دستگاه حفاری مکانیزه (TBM) در ایستگاه دولتآباد، ایستگاه A ۹، قرار داریم. بخش بکآپ دستگاه به طور کامل مونتاژ شده و اکنون عملیات مونتاژ سر حفاری دستگاه در حال انجام است.
وی افزود: پیشبینی میکنیم تا یک ماه آینده عملیات مونتاژ دستگاه به طور کامل به پایان برسد و در صورت تداوم روند فعلی و عدم بروز مشکل خاص، در شهریورماه عملیات حفاری را آغاز کنیم.
مجری خط ۹ مترو تهران با اشاره به مشخصات این خط گفت: خط ۹ مترو تهران در مجموع ۵۳ کیلومتر طول و ۳۷ ایستگاه خواهد داشت و تقریباً با تمامی خطوط فعلی و آینده شبکه مترو تهران ارتباط و تقاطع خواهد داشت. این خط حداقل یک بار با خطوط مختلف از جمله خطوط ۴، ۶، ۸ و ۱۱ تقاطع خواهد داشت و با خط ۷ نیز در دو نقطه تبادل مسافر انجام میشود.
پرورز درباره نخستین فاز بهرهبرداری این خط توضیح داد: در مرحله نخست بهرهبرداری، مسیر از ایستگاه دولتآباد به سمت سهراه افسریه در شمال و به سمت تقیآباد در جنوب اجرا میشود. در محدوده تقیآباد نیز یک ایستگاه پیشبینی شده که محل اتصال خط ۹ به خط ۱۱ مترو خواهد بود.
بهرهبرداری از قطعه نخست خط ۹ از دولتآباد تا نبرد، با چهار ایستگاه؛ سال ۱۴۰۸
مجری خط ۹ مترو تهران با اشاره به برنامه زمانبندی پروژه تصریح کرد: اگر روند اجرای پروژه به همین شکل ادامه پیدا کند، انتظار داریم ظرف ۳۶ ماه آینده قطعه نخست این خط از دولتآباد تا محل تقاطع با خط ۴ در محدوده نبرد، با چهار ایستگاه، به بهرهبرداری برسد. طول این بخش حدود ۱۰ کیلومتر خواهد بود.
پرورز درباره وضعیت قرارداد و تأمین منابع مالی پروژه نیز گفت: از نظر مسائل قراردادی در حال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد، اما موضوع تأمین مالی باید مطابق برنامه دنبال شود. تاکنون پروژه در شرایط عادی پیش رفته و در مسیر اجرا نیز با معارض خاصی مواجه نشدهایم.