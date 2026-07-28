به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این نیروگاه در چهار و نیم هکتار زمین با ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه راه اندازی شده است.

مهدی پاک‌طینت، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گفت: بخش خصوصی تاکنون ۷۰ مگاوات برق در استان سمنان را تولید کرده و این میزان تا پایان سال به ۳۰۰ مگاوات می‌رسد.

علیرضا عامریان رئیس هیئت مدیره این شرکت گفت: این نیروگاه دومین نیروگاه خورشیدی این شرکت تولیدی است و احداث سومین نیروگاه هم بزودی آغاز می‌شود.