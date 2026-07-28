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مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری ضمن تاکید بر جایگاه ممتاز معلمان در الگوسازی برای دانشآموزان، تصریح کرد که حرفه معلمی نیازمند تلفیق آموزههای تئوریک با تجربه عملی مستمر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین ذوالفقاری در نشست سومین روز از دوره آموزشی طلیعه تعلیم و تربیت ویژه نوآموزگاران ناحیه یک شهرری، نقش معلمان را در هدایت فکری و شکلدهی به سبک زندگی دانشآموزان بیبدیل دانست و عنوان کرد: کمتر جایگاهی همچون معلمی میتواند تا این حد عمیق و ماندگار در اندیشه نسل آینده اثرگذار باشد.
وی با تاکید بر ضرورت ارتقای مداوم مهارتهای حرفهای افزود: نومعلمان باید با تکیه بر دانش پایه و تخصصی، خود را با نیازهای متنوع نسل امروز هماهنگ سازند تا بتوانند در مسیر تعلیم و تربیت پاسخگوی اقتضائات فعلی باشند.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری در بخش دیگری از سخنان خود، معلمی را حرفهای فراتر از مباحث تئوری برشمرد و تصریح کرد: معلمی تنها بر پایه آموزههای نظری شکل نمیگیرد بلکه بُعد عملی و تجربهورزی مستمر نیز باید همگام با آن پیش برود، چرا که اساس تربیت معلم در پیوند میان دانش علمی و عمل تربیتی معنا پیدا میکند.
ذوالفقاری در پایان ضمن قدردانی از انگیزه و حضور فعال نومعلمان در این دوره، برای آنان در آغاز مسیر خدمت، سالی سرشار از نشاط و بالندگی آرزو کرد و ابراز امیدواری نمود که این عزیزان در مسیر خدمت به فرزندان این مرز و بوم، منشأ خیر و برکت باشند.