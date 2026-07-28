

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین ذوالفقاری در نشست سومین روز از دوره آموزشی طلیعه تعلیم و تربیت ویژه نوآموزگاران ناحیه یک شهرری، نقش معلمان را در هدایت فکری و شکل‌دهی به سبک زندگی دانش‌آموزان بی‌بدیل دانست و عنوان کرد: کمتر جایگاهی همچون معلمی می‌تواند تا این حد عمیق و ماندگار در اندیشه نسل آینده اثرگذار باشد.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای مداوم مهارت‌های حرفه‌ای افزود: نومعلمان باید با تکیه بر دانش پایه و تخصصی، خود را با نیاز‌های متنوع نسل امروز هماهنگ سازند تا بتوانند در مسیر تعلیم و تربیت پاسخ‌گوی اقتضائات فعلی باشند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری در بخش دیگری از سخنان خود، معلمی را حرفه‌ای فراتر از مباحث تئوری برشمرد و تصریح کرد: معلمی تنها بر پایه آموزه‌های نظری شکل نمی‌گیرد بلکه بُعد عملی و تجربه‌ورزی مستمر نیز باید همگام با آن پیش برود، چرا که اساس تربیت معلم در پیوند میان دانش علمی و عمل تربیتی معنا پیدا می‌کند.

ذوالفقاری در پایان ضمن قدردانی از انگیزه و حضور فعال نومعلمان در این دوره، برای آنان در آغاز مسیر خدمت، سالی سرشار از نشاط و بالندگی آرزو کرد و ابراز امیدواری نمود که این عزیزان در مسیر خدمت به فرزندان این مرز و بوم، منشأ خیر و برکت باشند.