

به گزارش گروه حمل و نقل خبرگزاری صدا و سیما ، درپی تشدید تنش‌های منطقه‌ای غرب آسیا و محدودیت در استفاده از برخی مسیر‌ها و کریدور‌های هوایی، بیش‌از ۴۳ هزار پرواز لغو شده و دست‌کم ۷.۵ میلیون مسافر تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته‌اند.

آماری که نشان می‌دهد اختلال در مسیر‌های هوایی چگونه می‌تواند در مدت کوتاهی بخش بزرگی از شبکهٔ حمل‌ونقل هوایی جهان را با مشکل مواجه کند.

منشأ اصلی بحران فعلی صنعت هوانوردی، بسته شدن تنگهٔ هرمز و اختلال در صادرات سوخت جت از خلیج‌فارس است.