پخش زنده
امروز: -
از مزارع سیستان وبلوچستان در سال زراعی جاری حدود ۱۱۵ هزار تُن گندم از مزارع سیستان وبلوچستان برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، علیرضا دهمرده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در سال زراعی جاری، ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سیستان و بلوچستان بر اساس الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به کشت گندم اختصاص داشت.
وی افزود: این مزارع با ارقام مختلفی از جمله سیروان، سارنگ، راج، جلال، نارین، امین، سحر و برزگر کشت شده بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه بذر مورد نیاز کشاورزان در اخیار آنان قرار گرفته بود، گفت: امسال با مساعدت معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، دو هزار و ۵۵۶ تُن انواع بذر اصلاح شده گندم در طبقات مختلف بذری از داخل و خارج استان تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفت.
وی همچنین از اجرای برنامههای حمایتی برای بهبود مدیریت تغذیه مزارع گندم خبر داد و گفت: در این راستا ۲۷ تُن انواع کود شیمیایی شامل کودهای کامل ماکرو، میکرو و سولفات آمونیوم بهعنوان مشوق برای اجرای طرحهای مشارکتی و مقایسهای، ارتقای تولید و عملکرد، مزارع نمونه و تولید بذر تأمین و توزیع شده است.
دهمرده درباره خرید تضمینی گندم نیز بیان کرد: برای خرید محصول کشاورزان، ۱۴ مرکز خرید در سطح استان پیشبینی و فعالسازی شد که از این تعداد هشت مرکز توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی و شش مرکز دیگر با مباشرت سایر دستگاههای ذیربط فعالیت داشتند.
وی گفت: گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان با قیمت ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و بر اساس کیفیت محصول، در قالب خرید تضمینی تحویل مراکز خریداری شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به تأمین نهادههای کشاورزی افزود: در سال ۱۴۰۴ میزان تأمین و توزیع انواع کودهای شیمیایی شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در استان نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافت؛ بهطوریکه مقدار آن از ۲۷ هزار تن در سال ۱۴۰۳ به ۳۳ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رسید.