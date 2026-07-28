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فراخوان جایزه پروفسور داریوش مولا؛ ویژه مهندسان شیمی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرهنگستان علوم اعلام کرد: پنجمین دوره اهدای جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسور داریوش مولا همکار مدعو شاخه مهندسی شیمی گروه علوم مهندسی، در زمینه مهندسی شیمی به همت مجمع خیران نخبهپرور فارس و دانشگاه شیراز برگزار میشود.
این جایزه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی مستعد یا دانشآموختگان رشتهی مهندسی شیمی که حداکثر ۳ سال از زمان فراغت از تحصیل آنها گذشته باشد و صاحب ایدههای نوآورانه و اجرا شده یا دارای پژوهشهای کاربردی ارزشمند در زمینه محیط زیست بوده، اهدا میشود.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام تا ۳۱ مرداد به پایگاه اینترنتی مجمع خیران نخبهپرور فارس به نشانی shiraz-feca.ir مراجعه کنند.