پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: کارگاه عملی کتاب سازی و نویسندگی ویژه کودکان در فرهنگسرای سنایی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی و معرفی کتابهای مهدی آذریزدی (پدر ادبیات کودک و نوجوان)، هنر قصه گویی و نمایش خلاق برای کودکان، کارگاه عملی کتاب سازی و نویسندگی (خلق داستان توسط کودکان) و اهدای جایزه ویژه به بهترین کتابها در کارگاه آموزشی برگزار میشود.
کارگاه آموزشی فردا چهارشنبه، ۷ مرداد، ساعت ۱۰ صبح در فرهنگسرای سنایی با حضور کودکان و نوجوانان علاقمند به کتاب و کتابخوانی برگزار میشود.