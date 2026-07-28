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شبکه نمایش در پی درگذشت اکبر عبدی، بازیگر برجسته و محبوب سینمای ایران، با پخش چهار فیلم از آثار شاخص او، یاد و خاطره این هنرمند ماندگار را گرامی میدارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش با پخش چهار فیلم از کارنامه هنری اکبر عبدی، بازیگر صاحبنام سینمای ایران، طی چهار شب پیاپی، به پاس سالها حضور اثرگذار او در سینما و تلویزیون، یاد این هنرمند را زنده نگه میدارد.
بر این اساس، فیلم سینمایی «پنجه در خاک» به کارگردانی ایرج قادری، سهشنبه ۶ مرداد ساعت ۲۱ روی آنتن میرود.
در این فیلم بهزاد جوانبخش، افسانه بایگان، اکبر عبدی، بهزاد رحیمخانی و پروین سلیمانی ایفای نقش کردهاند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سربازان عراقی درصدد آن هستند تا مردان یک روستای مرزی را به جبهه ببرند، اما اهالی روستا خود را ایرانی میدانند و شبانه تصمیم به فراری دادن جوانها میگیرند.
با لو رفتن ماجرا، عراقیها دستور دستگیری همه مردان جوان روستا را صادر میکنند.
فیلم سینمایی «اخراجیها» به کارگردانی مسعود دهنمکی نیز چهارشنبه ۷ مرداد ساعت ۲۱ پخش میشود.
این فیلم با بازی اکبر عبدی، محمدرضا شریفینیا، امین حیایی و کامبیز دیرباز، روایتگر زندگی مجید سوزوکی، فرد شرور محلهای است که برای ازدواج با دختر خانوادهای مذهبی تلاش میکند خود را تغییر داده و موجه نشان دهد.
همچنین فیلم «سفر جادویی» به کارگردانی ابوالحسن داوودی محصول ۱۳۶۹، پنجشنبه ۸ مرداد ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش خواهد شد. در این فیلم اکبر عبدی، آزیتا حاجیان، فرهنگ مهرپرور، مریم هژیروند، حسین محباهری، امیرحسین قهرایی و رضا عبدی ایفای نقش کردهاند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دکتر رضا کمالی با تنبیه فرزندش سینا میخواهد از او دانشآموز ممتازی بسازد، اما ماجرا به شکلی غیرمنتظره پیش میرود و سینا از ترس پدر، وارد ماجرایی عجیب و جادویی میشود.
فیلم سینمایی «پاکباخته» به کارگردانی غلامحسین لطفی نیز جمعه ۹ مرداد ساعت ۲۱ روی آنتن میرود.
در این فیلم علیرضا خمسه، اکبر عبدی، حمیده خیرآبادی، پریسا گلدوست، پرند زاهدی و زهره صفوی بازی کردهاند.
داستان این فیلم درباره استوار خراسانی است که به تهران منتقل میشود و به همراه خانوادهاش در نزدیکی کلانتری محل خدمت خود ساکن میشود.
در ادامه، همسایگی او با آقا رضی و خانوادهاش، ماجراهایی تازه را رقم میزند.
اکبر عبدی از معدود بازیگران سینمای ایران بود که با توانایی کمنظیر در ایفای نقشهای متنوع، از کمدی تا آثار جدی و دفاع مقدس، در حافظه چند نسل از مخاطبان ماندگار شد و سهمی ارزشمند در تاریخ سینما و تلویزیون ایران بر جای گذاشت.