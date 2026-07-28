­مجری پروژه‌های نوآورانه سازمان ساتبا از فعالیت ۱۷ سکوی دیجیتال دارای مجوز این سازمان برای تسهیل و تسریع احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند از طریق این سکوها، از مرحله مشاوره و انتخاب ظرفیت تا راه‌اندازی نیروگاه دریافت کنند.

هلیا حسینی، مجری پروژه‌های نوآورانه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی با اشاره به شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور اظهار کرد: برای تسریع در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، به‌ویژه نیروگاه‌های انشعابی و خانگی با ظرفیت‌های ۵ و ۱۰ کیلووات، سکو‌ها و پلتفرم‌های دیجیتالی طراحی و راه‌اندازی شده‌اند تا مردم را در تمامی مراحل اجرای پروژه راهنمایی کنند.

وی افزود: تاکنون ۱۷ پلتفرم موفق به دریافت مجوز از سازمان ساتبا شده‌اند. هدف از ایجاد این سکو‌ها آن است که مردم بتوانند به سادگی و در کوتاه‌ترین زمان، فرآیند احداث نیروگاه خورشیدی خانگی را آغاز کرده و به متقاضی احداث نیروگاه تبدیل شوند.

حسینی گفت: متقاضیان پس از ثبت‌نام در این سکو‌های دیجیتال، از طریق ابزار‌های هوشمند و همچنین مشاوره کارشناسان، اطلاعاتی مانند متراژ محل نصب، میزان سرمایه، مدل مالی و ظرفیت مناسب نیروگاه را دریافت می‌کنند. همچنین مدت زمان بازگشت سرمایه نیز برای آنها محاسبه می‌شود تا بتوانند با آگاهی کامل درباره احداث نیروگاه تصمیم‌گیری کنند.

مجری پروژه‌های نوآورانه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) ادامه داد: این پلتفرم‌ها علاوه بر ارائه مشاوره تخصصی، امکان انتخاب بسته‌های مختلف تجهیزات، معرفی تسهیلات، انتخاب پیمانکاران مجاز نصب و اجرای نیروگاه را نیز فراهم کرده‌اند و متقاضیان می‌توانند دست‌کم از میان دو پیمانکار، گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

وی بیان کرد: اسامی سکو‌های دارای مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی ساتبا و سامانه «مهرسان» منتشر شده است و مردم می‌توانند با مراجعه به این سامانه‌ها، فرآیند احداث نیروگاه خورشیدی خانگی خود را از ثبت‌نام تا نصب و راه‌اندازی از طریق این پلتفرم‌ها پیگیری کنند.