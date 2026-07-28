معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: از ابتدای طرح اربعین تاکنون ۷ هزار و ۴۵۸ زائر استان در قالب ۲۷۰ سفر به پایانه‌های مرزی غرب کشور اعزام شده‌اند که بیش از ۹۱ درصد آنان مرز مهران را برای تردد انتخاب کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میثم شجری، معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی، گفت: از ابتدای طرح اربعین، از ۲۵ تیر تا ششم مرداد ۱۴۰۵، هفت هزار و ۴۵۸ زائر در قالب ۲۷۰ سفر از مبدأ استان مرکزی به مقصد پایانه‌های مرزی غرب کشور با ناوگان حمل‌ونقل عمومی جابه‌جا شده‌اند.

وی افزود: مرز مهران اصلی‌ترین مرز مورد انتخاب زائران استان مرکزی است و بر اساس آمار، بیش از ۹۱ درصد زائران اعزامی از استان، مرز مهران را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده‌اند.

شجری ادامه داد: از مجموع زائران جابه‌جا شده، ۶ هزار و ۸۲۳ نفر به مرز مهران، ۳۸۱ نفر به مرز خسروی، ۲۱۰ نفر به مرز شلمچه و ۴۴ نفر نیز به مرز چزابه اعزام شده‌اند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی با اشاره به ضرورت مدیریت سفر در بازگشت زائران توصیه کرد: زائران برای سهولت در بازگشت، در صورت امکان همان مرزی را که برای خروج از کشور انتخاب کرده‌اند، برای ورود به کشور نیز انتخاب کنند.

وی همچنین گفت: زائران می‌توانند با استفاده از سامانه «سپاس» سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نسبت به خرید یا رزرو بلیت اقدام کنند و با برنامه‌ریزی مناسب، سفر ایمن و منظم‌تری داشته باشند.